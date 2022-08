Apple Watch Series 7 45mm SCONTATO di 220 euro

Scende di prezzo l’ultimo Apple Watch Series 7, il modello più recente, nella versione GPS e con la colorazione Mezzanotte: con una cassa da 45 mm in acciaio inossidabile color grafite, è in vendita a 569€.

Si tratta dell’Apple Watch con lo schermo più grande di tutti, ora anche più ampio e con meno bordi: l’interfaccia è ottimizzata ed è tutto più semplice da vedere e usare. Si tratta di un display del 20% più ampio e con dei bordi del 40% più sottili rispetto al precedente modello.

L’Apple Watch Series 7 è composto da un cristallo anteriore robusto e anti graffio, che copre il display OLED LTPO: garantita la resistenza all’acqua fino a 50 metri, e una resistenza alla polvere certificata IP6X.

Tra le funzioni disponibili su questo smartwatch, è presente l’applicazione capace di analizzare i livelli di ossigeno nel sangue, oltre che l’App ECG. Nella confezione, oltre all’Apple Watch Series 7, è presente un cinturino sport (comodo anche per utilizzare il dispositivo in acqua) e un cavo magnetico USB-C per la ricarica rapida.

Come abbiamo detto, l’Apple Watch 7 è resistente all’acqua fino a 50 metri: come recita il sito ufficiale, significa che puoi tranquillamente indossarlo per nuotare in mare e in piscina, dove puoi anche calcolare numero di vasche e tempi parziali.