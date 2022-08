Apple Watch Series 7 41mm (PRODUCT)RED ad un prezzo BOMBA

Su Amazon oggi è disponibile l’Apple Watch Series 7 da 41mm in colorazione (PRODUCT)RED ad un prezzo davvero eccezionale. Il prodotto, il top di gamma per gli smart watch di casa Apple, è disponibile in vendita al prezzo di 379€.

L’Apple Watch 7 presenta per la prima volta il Display Retina always-on: cambiano anche le dimensioni, ora del 20% più grandi del precedente modello. Se come gli altri modelli l’Apple Watch 7 permette di avere le notifiche per la frequenza cardiaca troppo alta o bassa, questo ha anche la possibilità di analizzare i livelli di O2 e presenta l’app ECG.

Per quanto riguarda la parte tecnica, il dispositivo è da 41mm, e presenta un cristallo anteriore resistente che protegge il display OLED LTPO. Presente inoltre una ricarica più veloce del dispositivo, del 33% per l’esattezza rispetto al modello precedente.

Il prodotto infine è con marchio (PRODUCT)RED, segno che non da solo la colorazione rossa che vediamo, ma che inserisce all’interno del prodotto anche l’organizzazione no-profit omonima. Usata sotto licenza da varie aziende, questa colorazione permette ai derivati delle vendite di essere devoluti al Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria.

Nel caso foste interessati alla versione più grande, invece, essa è disponibile a 452,87€, uno sconto decisamente inferiore rispetto a quello precedente, ma comunque interessante se volete acquistare l’edizione più grande.