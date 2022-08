Apple Watch Series 6 con GPS e cassa in alluminio in offerta speciale su Amazon

Il fitness è una parte importante della vita di ogni persona e l’Apple Watch Serie 6 ha una varietà di modi per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Acquistalo su Amazon a soli 381,74€ invece di 469,00€.

Activity Rings mostra tre anelli che corrispondono a movimento, esercizio e posizione in piedi. Puoi anche scegliere tra una varietà di allenamenti, come corsa, nuoto, yoga, ciclismo e altro; l’orologio registra e tiene traccia delle loro metriche specifiche. Sia all’interno che all’esterno, lo smartwatch può guidarti tramite GPS e persino fornire aggiornamenti continui dell’altitudine sullo schermo. Presente anche il cinturino Sport Deep Navy nella confezione.

Le metriche di fitness e salute possono essere visualizzate, personalizzate e monitorate sul quadrante curvo dell’Apple Watch che ospita un display Retina OLED LTPO sempre attivo. Anche alla luce diretta del sole puoi visualizzare lo schermo con un solo sguardo. Mentre ti muovi, scegli tra una varietà di musica, podcast e audiolibri per intrattenerti e motivarti. Per un maggiore divertimento, condividi i tuoi record con gli amici e sfidali a gare che possono durare anche 7 giorni.

Per tutto il giorno, l’Apple Watch Series 6 ti tiene connesso con il mondo che ti circonda. Quando accoppiato con il tuo iPhone, puoi effettuare chiamate e inviare SMS direttamente dal tuo polso, navigare nei dintorni con Mappe, acquistare oggetti con Apple Pay e usare la tua voce per interagire con Siri. Realizzato per durare in quasi tutte le condizioni atmosferiche, l’Apple Watch Series 6 è resistente all’acqua fino a 50 metri. Usa i suoi 32 GB di spazio di archiviazione integrato per app, quadranti, musica e altro ancora.

Con il supporto per la connettività cellulare LTE, l’Apple Watch Series 6 ti consente di eseguire un’ampia varietà di funzioni senza il tuo iPhone. Puoi effettuare una chiamata, rispondere alle e-mail, navigare con la bussola e l’app Mappe integrate e altro ancora.

Questo nuovo sensore ha la capacità di misurare la quantità di ossigeno nel sangue e quanto bene lo assorbe il tuo corpo: indicatori essenziali di potenziali condizioni respiratorie. Le letture della SpO2 possono essere effettuate su richiesta, impiegando solo 15 secondi, nonché in background, anche di notte mentre si dorme.

Combinando gli elettrodi all’interno della corona digitale, l’Apple Watch può generare un’onda ECG in appena 30 secondi. Basta toccare la corona digitale con il dito. Questa misurazione può eventualmente aiutare a identificare eventuali condizioni mediche e riceverai una notifica se l’orologio rileva una frequenza cardiaca bassa o alta, nonché un ritmo irregolare.

L'app Sleep funziona con l'Apple Watch per monitorare le tendenze del sonno, fornendoti dati e metriche per consentirti di dormire meglio la notte. Con l'Apple Watch Series 6 è inclusa una prova gratuita di 3 mesi di Apple Fitness+. La funzione ti dà accesso a contenuti esclusivi per un allenamento più mirato e le metriche possono essere condivise tra dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad e Apple TV.