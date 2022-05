Apple Watch Series 6 a meno di 370€: sconto FOLLE su Amazon

Se state cercando un nuovo smartwatch del colosso di Cupertino da abbinare al vostro iPhone, non avete altra scelta se non prendere un Apple Watch. Certo, i vari Amazfit, le smartband, i Fossil e gli altri wearable sono sì compatibili con i melafonini ma non offrono le funzionalità e la stabilità che ha un gadget ufficiale Apple. Oggi poi, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero molto intrigante: Apple Watch Series 6 (il modello uscito nel 2020) oggi si trova a soli 369,00€ con sconto immediato di 100€.

Ci sono le spedizioni gratuite per i membri possessori di abbonamento Prime e ci sono tante agevolazioni sotto questo punto di vista, Una fra tutte? La consegna in meno di 24 o 48 ore (a seconda di dove abitate) e la garanzia di Amazon di ben due anni su ogni prodotto spedito e/o venduto da Amazon.

Apple Watch Series 6: prezzo folle, offerta a tempo

Intanto vi segnaliamo che il modello in questione ha il cinturino blue e la cassa in colorazione Blue Navy, molto, molto elegante. Non di meno, la dimensione totale è di 44mm. Oltre ad avere uno schermo più grande, il device ha una batteria leggermente più performante. Ha il GPS così potrete tenere traccia dei vostri allenamenti (camminata, corsa e non solo).

C’è l’Always On Display (che non consuma nulla), il processore potente che vi farà volare il wearable in ogni operazione e molto altro ancora. È un eccellente notificatore (potete perfino rispondere alle telefonate grazie al microfono integrato) e vi consente di monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigenazione presente nel sangue e potrete anche farvi un ECG (elettrocardiogramma) dal vostro polso. Per i più esigenti, si può monitorare anche il sonno.

Insomma, capite bene che a 369,00€ questo gadget è semplicemente un Must Have per i possessori di iPhone. È un’offerta a tempo limitato, quindi siate veloci.