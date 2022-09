Apple Watch Series 3, in vendita fino a esaurimento scorte

Dopo che gliel’abbiamo tirata in tutti i modi, alla fine il momento è giunto. Apple sta per ritirare dal mercato Apple Watch Series 3; questo significa che durerà fino a esaurimento scorte. Se il prodotto vi interessava, compratelo ora o ditegli addio.

Apple Watch Series 3 era stato presentato nel lontano 2017, assieme a iPhone 8 e iPhone X. Include il supporto a Bluetooth 4.2 per la visualizzazione delle notifiche, supporto App Store e display da 1,3″. Può anche connettersi a Internet grazie alla compatibilità cellulare 3G e 4G LTE e al Wi-Fi 802.11b/g/n e integra una batteria da 18 ore di autonomia che si ricarica con un caricatore magnetico induttivo incluso.

Ha un GPS integrato che consente di allenarsi anche senza telefono, registrando distanza, velocità e andatura durante l’allenamento, e il percorso fatto camminando, correndo in bici. Inoltre resiste senza difficoltà a pressioni fino a 5 ATM, il che significa che è regge senza problemi a schizzi d’acqua, acquazzoni, piscine e mare a basse profondità. Il suo altoparlante interno infatti utilizza le vibrazioni per espellere l’acqua una volta che si è all’asciutto.

Ma ben presto sparirà dalla circolazione. Il prossimo aggiornamento, watchOS 9, è incompatibile col Series 3, e già in questo momento diverse configurazioni dell’orologio non risultano disponibili sul sito Apple in UK, Australia e USA. Insomma, ben presto sparirà dalla circolazione.

Chi fosse interessato ad un Apple Watch super low-cost tuttavia può trovarlo ancora su Amazon, fino a esaurimento scorte. Tra l’altro a prezzi davvero imbattibili: si parte da 176€ incluse spedizioni per Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) con cassa in alluminio Grigio Siderale e cinturino Sport Nero.