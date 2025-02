Apple Watch Series 10: il compagno di fitness ideale in promo eslusiva

Ecco per te un compagno affidabile per i tuoi allenamenti e non solo! Si tratta dell’Apple Watch Series 10, al momento disponibile su Amazon a soli 499 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitato!

Apple Watch Series 10: alleato ideale per il fitness e la routine quotidiana

L’Apple Watch Series 10 è un ottimo compagno per la vita di tutti i giorni, oltre a sostenerti in modo ottimale nel corso dei tuoi allenamenti.

In primis è dotato di un display che è il 30% più ampio rispetto al modello precedente e che offre una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Con questo orologio potrai tenere sotto controllo la tua salute 24 ore su 24 grazie a funzionalità innovative: ad esempio permette di ricevere notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, oppure di usare l’app Parametri Vitali per conoscere dati sanitari registrati durante il sonno.

Inoltre, è un ottimo compagno di fitness perché permette di misurare quanto ti muovi con gli anelli Attività, che puoi personalizzare in base al tuo stile di vita, oppure di utilizzare l’app Allenamento per tenere d’occhio parametri evoluti per un’ampia gamma di attività sportive.

Per finire, l’orologio ha una resistenza alla polvere di grado IP6X oltre ad essere impermeabile fino a 50 metri così da poterlo utilizzare al mare o in piscina senza alcuna preoccupazione.

Oggi l’Apple Watch Series 10 è disponibile su Amazon a soli 499 euro con uno sconto del 14%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.