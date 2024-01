Apple Watch SE: CROLLA IL PREZZO per gli Apple Days su Amazon!

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di entrare nel mondo Apple con un’offerta imperdibile: l‘Apple Watch SE è ora disponibile su Amazon a soli 339€, con un incredibile sconto dell’8%!

Diciamoci la verità: chi non vorrebbe al polso un meraviglioso Apple Watch di ultima generazione, peraltro anche in sconto? Ebbene sì, questo è il momento giusto per averlo: corri su Amazon e approfitta del prezzo irripetibile, disponibile ancora per poco tempo.

Specifiche Tecniche di Spicco

L’Apple Watch SE si distingue per le sue specifiche tecniche all’avanguardia. Dotato di un display Retina LTPO OLED, offre una qualità visiva eccezionale, con colori vividi e dettagli nitidi. La connettività è garantita da Wi-Fi 4 (802.11n) e Bluetooth 5.3, assicurando una sincronizzazione fluida con il tuo iPhone.

Tutto l’essenziale per motivarti a stare in forma, restare in contatto, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. Con la Raccolta smart e le app ridisegnate di watchOS 10 hai più informazioni a colpo d’occhio. E con funzioni come “Rilevamento incidenti” e parametri evoluti per i tuoi workout, Apple Watch SE ti dà tutto quello che ti serve, a un prezzo che ti piacerà. Manda messaggi, telefona e ascolta musica e podcast in streaming anche se non hai con te l’iPhone. E aggiungendo un piano cellulare puoi rimanere in contatto col mondo in ancora più posti. Tutto funziona in perfetta sintonia con i tuoi dispositivi e servizi Apple. Usa l’Apple Watch per sbloccare automaticamente il tuo Mac. Trova in un attimo i tuoi dispositivi. Paga con Apple Pay. Apple Watch SE richiede iPhone Xs o successivo con iOS 17 o successivo.

Ribasso top, offerta strong: corri su Amazon e metti nel carrello Apple Watch SE a soli 339€ al posto di 369€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.