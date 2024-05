Apple Watch SE ad un prezzo BASSISSIMO: Amazon Outlet

Apple Watch SE è un accessorio premium, uno smartwatch di primissima fascia che oggi, su Amazon, viene scontato del 25% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 239€.

Apple Watch SE al 25% di sconto su Amazon

L’Apple Watch SE è il compagno ideale per chi desidera motivarsi a restare in forma, mantenere contatti e monitorare la propria salute. Grazie alla Raccolta smart e alle app ridisegnate di watchOS 10, l’Apple Watch SE fornisce informazioni dettagliate a colpo d’occhio. Funzioni come “Rilevamento incidenti” e parametri avanzati per gli allenamenti lo rendono uno strumento completo.

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, l’Apple Watch SE è dotato di “Rilevamento cadute”, SOS emergenze, e notifiche per battito cardiaco irregolare, troppo alto o troppo basso. Tutto questo si integra perfettamente con gli altri dispositivi e servizi Apple, consentendo di sbloccare automaticamente il Mac, trovare dispositivi smarriti e pagare con Apple Pay.

Resistente all’acqua fino a 50 metri, l’Apple Watch SE è disponibile in tre colori con un retro della cassa realizzato con un processo che ne riduce l’impatto ambientale. La personalizzazione è facile grazie a cinturini in vari stili, materiali e colori, e quadranti completamente modificabili.

In termini di fitness, l’app Allenamento offre parametri evoluti per numerosi sport. Il dispositivo consente anche di inviare messaggi, rispondere a chiamate, ascoltare musica e podcast, usare Siri e chiamare aiuto con SOS emergenze. Sia in combinazione con l’iPhone che sotto rete Wi-Fi, l’Apple Watch SE (GPS) ti mantiene sempre in contatto con il mondo.

Su Amazon, oggi, Apple Watch SE viene messo in mega sconto del 25% per un costo totale e finale di 239€.

