Per avere un indossabile Apple al polso non è necessario puntare sul modello Ultra, per quanto straordinario sia. La verità è che puoi arricchire il tuo ecosistema “cupertiniano” anche spendendo molto meno, senza però doverci rimettere in termini di qualità. In offerta su Amazon c’è infatti Apple Watch SE di 2ª generazione, lanciato nella mischia in questo 2022 e con un rapporto qualità-prezzo senza precedenti. Oggi lo paghi solo 319 euro, nella configurazione da 44mm con connettività GPS.

E sì, puoi pagare anche a rate. In totale sono 5, da 63,80 euro al mese. Il tutto senza costi aggiuntivi o nascosti. Pensa a tutto Amazon.

Apple Watch SE 2022: salute e sport passano dal tuo polso

Il nuovo Apple Watch SE integra funzioni evolute a un nuovo prezzo più conveniente ed è perfetto come regalo, da utilizzare con Configurazione famiglia o per chi vuole iniziare il suo viaggio con Apple Watch.

Tra gli upgrade di spicco c’è certamente il processore dual-core avanzato S8 SiP – lo stesso che si trova nel Series 8 e nel primo rugged made-in-Cupertino, l’Ultra – che lo rende più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente. Ma non dimentichiamo il supporto alla funzione Rilevamento incidenti, che chiama in automatico i soccorsi in casi di emergenza, come, appunto, gli incidenti stradali.

Apple Watch SE mantiene lo stesso design, ma sfoggia ora una nuova cassa posteriore coordinata in un materiale composito in nylon, che lo rende ancora più leggero.

L’SE di seconda generazione è ovviamente compatibile con watchOS 9, l’ultimo major update rilasciato da Apple. L’aggiornamento non stravolge l’interfaccia ma porta con sé miglioramenti delle funzioni per il fitness e il benessere.

