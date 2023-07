Apple Watch salva un'altra vita: stavolta è un trail runner norvegese

Un trail runner norvegese ha avuto una fortunata esperienza grazie al suo Apple Watch, che gli ha permesso di chiamare un’ambulanza dopo una caduta durante una corsa. Il direttore degli investimenti, Robert Naess, ha accreditato il suo Apple Watch per aver svolto un ruolo fondamentale nel chiedere aiuto immediato dopo l’incidente.

Apple Watch salva un trail runner norvegese dopo una brutta caduta

Il 59enne Robert Naess ha deciso di fare un trail run dopo una vacanza, spinto dal suo amore per la corsa e il desiderio di sfruttare il suo tempo libero. Nonostante fosse un appassionato corridore e avesse già percorso quel sentiero diverse volte, un incidente ha improvvisamente cambiato il corso delle cose.

Partito alle 7 del mattino da Bergen, in Norvegia, Naess ha avuto una brutta scivolata in una curva del percorso. Ha colpito il petto contro il bordo di un muro prima di atterrare a terra. Il risultato è stato devastante: diverse costole rotte e un polmone collassato.

Immobilitato dal dolore e con problemi respiratori, Naess non poteva estrarre il suo iPhone per chiamare immediatamente un’ambulanza. Tuttavia, fortunatamente, indossava il suo fedele Apple Watch e stava ascoltando i suoi podcast preferiti tramite gli AirPods.

Invece di aspettare che si attivasse la funzionalità di rilevamento delle cadute dell’Apple Watch, Naess ha preso in mano la situazione e ha contattato personalmente i servizi di emergenza. Grazie all’Apple Watch, ha potuto richiedere aiuto in modo tempestivo e preciso.

Dopo aver chiamato i soccorsi, Naess ha dovuto attendere per circa 15 minuti prima che l’ambulanza arrivasse. Durante l’attesa, ha notato con sgomento che più di 100 auto erano passate davanti a lui, senza fermarsi per offrire assistenza. La sua posizione non era facilmente visibile dalla strada e la situazione era critica.

Finalmente, l’ambulanza è giunta sul posto e ha portato Naess all’ospedale di Haukeland per le cure necessarie. Qui, i medici hanno confermato la gravità delle sue ferite: polmone collassato e costole rotte, oltre a delle abrasioni sul viso e sulle gambe.

Dopo essere sopravvissuto a questo drammatico incidente, Naess non ha esitato a elogiare il suo Apple Watch per avergli salvato la vita. In uno stato critico e impossibilitato a muoversi, l’Apple Watch è stato il suo prezioso alleato nella chiamata di soccorso. Naess ha espresso la sua riconoscenza verso il dispositivo e ha promesso di essere più attento in futuro durante le sue corse.

L’episodio di Naess non è un caso isolato. L’Apple Watch è stato più volte elogiato per il suo ruolo nel salvataggio di vite umane e nell’assistere le persone in situazioni difficili. La funzionalità Apple Watch Fall Detection ha dimostrato la sua efficacia in diverse occasioni, offrendo una sicurezza aggiuntiva a chi lo indossa.