Apple Watch salva la vita di una donna grazie al rilevamento delle cadute

Un utente su Reddit ha condiviso un’emozionante storia riguardante l’Apple Watch e come esso abbia contribuito a salvare la vita della madre. Secondo l’utente di Reddit, Xanderpy, la madre si trovava in viaggio d’affari, alloggiando in un hotel quando ha iniziato a sentire un forte dolore al petto.

Preoccupata, la donna ha mandato un messaggio a un’amica che si trovava nello stesso hotel, chiedendo di raggiungerla nella sua stanza. Poco dopo aver inviato il messaggio, è crollata a terra, priva di sensi.

Quando l’amica è arrivata nella stanza, ha trovato la madre dell’utente accasciata sul pavimento e ha immediatamente chiamato i servizi di emergenza sanitaria. Con sua grande sorpresa, gli operatori le hanno comunicato che un’ambulanza era già in arrivo. Infatti, quando la donna è caduta, la funzione di rilevamento delle cadute del suo Apple Watch ha automaticamente chiamato i servizi di emergenza per lei.

I preziosi minuti guadagnati tra il momento in cui l’Apple Watch ha chiamato il 911 e l’arrivo dell’amica si sono rivelati cruciali. Una volta arrivata in ospedale, i medici hanno diagnosticato alla madre di Xanderpy una rottura dell’aorta. Il trattamento tempestivo e il trasporto immediato in ospedale sono stati determinanti nel trattamento di questa emergenza.

La tecnologia che salva vite

Dopo essersi ripresa dall’intervento chirurgico, la madre dell’utente Reddit non ricordava di aver chiamato i soccorsi prima di perdere i sensi. È stato il suo Apple Watch, con il rilevamento delle cadute, a chiamare automaticamente i servizi di emergenza dopo il crollo e a fare la differenza in questa situazione critica.

Xanderpy riflette sulla vicenda, affermando di avere un rinnovato rispetto per le funzionalità sanitarie dell’Apple Watch:

“A volte vedo storie come questa e penso che siano esagerate per pubblicità o forse solo inventate. Ovviamente non lo penso più. La tecnologia Apple ha già una presa salda su di me e su tutta la mia famiglia, ma questo… questo era qualcos’altro. Questo mi ha reso un utente Apple per tutta la vita e mi ha mostrato che una tecnologia come questa può davvero salvare vite umane.”

In questo caso specifico, è stata la funzione di rilevamento delle cadute dell’Apple Watch a fare la differenza.