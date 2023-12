Apple Watch salva la vita di un escursionista: ecco come

In un recente incidente in Georgia, la funzione di rilevamento delle cadute dell’Apple Watch ha dimostrato la sua importanza vitale, salvando la vita di un escursionista dopo una caduta pericolosa. Mike Menand, un appassionato escursionista, stava esplorando l’area ricreativa nazionale del fiume Chattahoochee quando ha subito un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze fatali.

Apple Watch salva la vita di Mike Menand dopo una caduta potenzialmente fatale

Menand stava passeggiando con i suoi due cani quando, improvvisamente, i cani hanno avvistato un coyote. Spaventati, hanno reagito in modo impetuoso, causando la caduta di Menand fuori dal sentiero. Questo incidente ha attivato la funzionalità di rilevamento delle cadute del suo Apple Watch, un dispositivo che si è rivelato essere un salvavita in questa situazione critica.

A causa della caduta, Menand si è trovato incapace di muoversi o di raggiungere il suo telefono per chiamare aiuto. Fortunatamente, il suo Apple Watch ha rilevato la caduta e ha automaticamente contattato i servizi di emergenza. Menand ha subito una frattura alla gamba nell’incidente e ha dovuto subire un intervento chirurgico per inserire un’asta di titanio nella gamba.

Riflettendo sull’incidente, Menand ha espresso dubbi sul suo destino se non avesse indossato l’Apple Watch. Ha riconosciuto che, senza l’intervento tempestivo dell’orologio, sarebbe potuto rimanere a terra per un tempo indefinito, in preda al dolore e senza possibilità di aiuto. La gravità della situazione è stata ulteriormente sottolineata da un incidente simile avvenuto nello stesso parco solo un mese dopo, dove un’altra escursionista caduta non è sopravvissuta.

Il rilevamento delle cadute dell’Apple Watch è progettato per identificare una caduta improvvisa e, se l’utente non risponde entro un minuto, chiama automaticamente i servizi di emergenza. Inoltre, se le informazioni di contatto di emergenza sono state impostate, l’orologio invia un messaggio di testo con la posizione dell’utente al momento della caduta.

Questo incidente sottolinea l’importanza delle tecnologie indossabili avanzate come l’Apple Watch nella salvaguardia della vita umana. La funzione di rilevamento delle cadute, in particolare, si è dimostrata un alleato prezioso in situazioni di emergenza, offrendo una sicurezza aggiuntiva a chi si avventura da solo.

