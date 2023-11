Apple Watch salva la vita ad una donna diagnosticandole il diabete

In un racconto che sottolinea l’importanza della tecnologia indossabile nella monitorizzazione della salute, una donna dell’Oklahoma ha attribuito al suo Apple Watch il merito di averle salvato la vita dopo che l’orologio ha rilevato anomalie che hanno portato alla diagnosi di diabete. Questa storia emerge in concomitanza con la Giornata mondiale del diabete, che si celebra il 14 novembre, e mette in luce il potenziale salvavita di dispositivi come l’Apple Watch.

Apple Watch salva una donna: aveva il diabete

Judith Luebke, una residente dell’Oklahoma, ha condiviso la sua esperienza personale su come una notifica di frequenza cardiaca elevata dal suo Apple Watch l’abbia indotta a cercare assistenza medica, nonostante inizialmente avesse attribuito l’allarme allo stress dovuto alla recente perdita del coniuge. I suoi colleghi, tuttavia, hanno insistito affinché si recasse in ospedale, un consiglio che si è rivelato salvavita.

L’Apple Watch di Luebke è dotato di un cardiofrequenzimetro e della capacità di rilevare la fibrillazione atriale (A-FIB), una funzionalità che, in questo caso, ha avuto un impatto diretto e significativo.

“Un venerdì mattina ho ricevuto una notifica sul mio orologio che ero in A-FIB”,

ha raccontato Luebke alla stazione televisiva KSWO. Inizialmente indecisa sull’andare immediatamente dal medico, è stata la fermezza del suo capo a convincerla a non rimandare la visita. In ospedale, i medici hanno diagnosticato a Luebke il diabete, rivelando che aveva livelli di zucchero nel sangue pericolosamente alti, una condizione di cui non era a conoscenza.

“Se avessi aspettato il fine settimana, probabilmente non sarei sopravvissuta”

ha detto Luebke, sottolineando l’importanza della tempestività nell’agire in seguito alle notifiche di salute dell’orologio.

La figlia di Luebke, Shannon Bowers, ha espresso la sua gratitudine per l’orologio e per coloro che hanno spinto sua madre a cercare aiuto immediato. “Non so cosa farei senza di lei… Se non fosse stato per l’orologio, e se non fosse stato per le persone nella sua vita che le dicevano ‘no, devi entrare’, e lei che ascolta, non sarebbe qui”, ha condiviso Bowers.

La storia di Luebke è un esempio potente di come i dispositivi indossabili stiano diventando strumenti essenziali nella gestione della salute personale. L’Apple Watch non solo offre funzionalità di monitoraggio dell’attività fisica e della salute, ma può anche fornire allarmi critici che possono portare a diagnosi tempestive e potenzialmente salvare vite.

Per saperne di più su come l’Apple Watch può contribuire alla salute e al benessere, e per informazioni sulla Giornata mondiale del diabete, è possibile visitare il sito ufficiale di Apple o guardare la video intervista disponibile su KSWO. La testimonianza di Luebke rafforza l’importanza dell’innovazione tecnologica nel campo della salute e del benessere, dimostrando che, a volte, un semplice orologio può fare la differenza tra la vita e la morte.

