Apple Watch potrebbe prevedere il Parkinson fino a 7 anni prima

L’Apple Watch potrebbe essere in grado di rilevare la malattia di Parkinson fino a 7 anni prima che i sintomi diventino evidenti. Questa è la scoperta di uno studio condotto dal Regno Unito Dementia Research Institute (UKDRI) e dal Neuroscience and Mental Health Innovation Institute (NMHII) dell’Università di Cardiff.

Attualmente, la diagnosi del morbo di Parkinson si basa sui sintomi evidenti, come tremori, rigidità e deterioramento del movimento. Tuttavia, gli smartwatch come l’Apple Watch possono raccogliere dati sul movimento che, combinati con algoritmi di intelligenza artificiale avanzati, possono predire la malattia fino a 7 anni prima della comparsa dei sintomi.

Lo studio ha coinvolto oltre 100.000 partecipanti alla Biobanca del Regno Unito che hanno indossato uno smartwatch di livello medico per una settimana tra il 2013 e il 2016. I dati sull’accelerazione media raccolti dagli smartwatch sono stati analizzati da algoritmi di intelligenza artificiale, che hanno dimostrato di essere più accurati dei metodi diagnostici attuali.

È interessante notare che il periodo di studio ha utilizzato principalmente smartwatch diversi dall’Apple Watch, in quanto questo dispositivo è stato lanciato solo nel 2015. Tuttavia, il team di ricerca sottolinea che i moderni modelli di Apple Watch hanno sensori di movimento ancora più avanzati, che potrebbero fornire dati ancora più precisi per la diagnosi precoce del morbo di Parkinson.

La capacità dell’Apple Watch di rilevare i sintomi del Parkinson ha anche attirato l’attenzione delle autorità regolatorie. Nel 2022, la società di dati sul cervello Rune Labs ha ottenuto l’autorizzazione della FDA per utilizzare l’Apple Watch per monitorare i sintomi dei pazienti affetti da Parkinson. Questo sviluppo potrebbe consentire ai medici di monitorare e gestire meglio la malattia utilizzando dati in tempo reale provenienti dall’Apple Watch.

Apple stessa ha mostrato interesse nel campo della ricerca sul Parkinson. L’azienda ha esplorato l’uso dell’Apple Watch e dell’iPhone per monitorare i sintomi della malattia e ha depositato una domanda di brevetto per una tecnologia più avanzata finalizzata al trattamento e alla diagnosi del Parkinson.

L’Apple Watch potrebbe rivestire un ruolo importante nella diagnosi precoce e nel monitoraggio dei sintomi del morbo di Parkinson. Grazie alla combinazione di sensori di movimento avanzati e algoritmi di intelligenza artificiale, potrebbe diventare uno strumento efficace per identificare la malattia in una fase molto precoce, consentendo un trattamento più tempestivo e un miglioramento della qualità di vita dei pazienti.