Apple Watch per bambini: Guida all'acquisto e consigli

L’Apple Watch bambini sta diventando sempre più popolare per i genitori. Un articolo del New York Times pubblicato nel settembre 2022 ha evidenziato l’adozione crescente di Apple Watch tra bambini anche di soli cinque anni. I genitori stanno scoprendo che l’Apple Watch è una scelta più appropriata rispetto agli smartphone per i loro figli.

L’Apple Watch come dispositivo per i bambini: connettività, responsabilità e sicurezza

L’Apple Watch offre ai bambini un modo per rimanere in contatto con i genitori, condividere la loro posizione e sviluppare responsabilità senza l’onere finanziario e i rischi associati a uno smartphone. Con l’inizio delle vacanze estive, potrebbe essere il momento ideale per considerare l’acquisto di un Apple Watch per fornire ai bambini una maggiore connettività senza la complessità di un telefono.

La funzionalità Family Setup di Apple consente ai genitori di configurare un Apple Watch cellulare SE o un Serie 4 e successivi direttamente dal proprio iPhone, senza la necessità di un iPhone separato per il bambino. Questa opzione è estremamente conveniente. Inoltre, la modalità Schooltime permette ai genitori di gestire l’Apple Watch in modo remoto durante le ore scolastiche, garantendo che il bambino sia concentrato senza distrazioni.

Un aspetto importante da considerare quando si acquista un Apple Watch per un bambino è la compatibilità del cinturino con i polsi più piccoli. I cinturini Apple Watch appositamente progettati per i bambini sono disponibili a prezzi accessibili, come il cinturino Nike Sport con fibbia, che si adatta perfettamente ai polsi dei più piccoli.

Ridurre i costi per l’acquisto di un Apple Watch per il vostro bambino

Mentre l’acquisto di un nuovo Apple Watch per bambini potrebbe risultare costoso, ci sono opzioni più convenienti. È possibile acquistare un Apple Watch di seconda mano su Amazon. Ad esempio, Apple Watch Series 4 da 40mm ora si trova in offerta a prezzi piuttosto ridotti, con connettività Cellular che consente di collegarsi alla rete senza l’ausilio di un iPhone nelle vicinanze.

Infatti, è importante assicurarsi di cercare modelli con la funzionalità GPS + cellular per utilizzare la funzione Family Setup. Inoltre, le dimensioni da 40 mm o 41 mm sono più adatte ai polsi dei bambini rispetto alle dimensioni da 44 mm o 45 mm. È consigliabile evitare Apple Watch Series 3 se si desidera configurare un orologio per un bambino senza un iPhone, poiché questi modelli non ricevono più aggiornamenti software e non sono compatibili con la funzione Family Setup.

Apple rilascerà watchOS 10 entro la fine dell’autunno come aggiornamento software gratuito per i modelli di Apple Watch supportati, inclusi Apple Watch Series 4 e versioni successive, Apple Watch SE di prima e seconda generazione e Apple Watch Ultra. Questo aggiornamento fornirà nuove funzionalità e miglioramenti per un’esperienza ancora migliore con l’Apple Watch.

L’Apple Watch per bambini offre ai genitori un modo sicuro e gestibile per introdurre la tecnologia ai loro figli. Grazie alla funzionalità Family Setup, ai cinturini appositamente progettati per i polsi dei bambini e alle opzioni di acquisto convenienti, l’Apple Watch è diventato un dispositivo sempre più popolare tra le famiglie.