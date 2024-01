Apple Watch: la funzione SOS salva una donna dal monossido di carbonio

In un caso recente che ha evidenziato l’importanza della tecnologia indossabile in situazioni di emergenza, una studentessa del Delaware è stata salvata da un grave avvelenamento da monossido di carbonio grazie all’utilizzo tempestivo della funzione SOS Emergenza del suo Apple Watch. Questo episodio sottolinea il potenziale salvavita degli smartwatch, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza come l’SOS Emergenza.

Il Ruolo Cruciale dell’Apple Watch

La studentessa, sentendo le vertigini e un forte senso di stanchezza, sintomi associati all’avvelenamento da monossido di carbonio, è riuscita a utilizzare la funzione SOS Emergenza del suo Apple Watch per contattare i servizi di emergenza prima di perdere conoscenza.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, scoprendo che i livelli di monossido di carbonio nell’abitazione erano pericolosamente elevati, raggiungendo 80 parti per milione. Il loro intervento rapido non ha solo salvato la vita della studentessa, ma ha anche evidenziato il pericolo presente.

Si sospetta che una stufa difettosa possa aver causato la perdita eccessiva di monossido di carbonio. La studentessa ha rivelato di non avere un rilevatore di monossido di carbonio nella sua abitazione, rendendo ancora più essenziale il suo utilizzo dell’Apple Watch in questa emergenza.

Funzione SOS Emergenza dell’Apple Watch

L’Apple Watch è dotato di una funzione potenzialmente salvavita, l’SOS Emergenza, accessibile tenendo premuto il pulsante laterale per 5 secondi. Questo inizierà una chiamata ai servizi di emergenza (come il 911 negli Stati Uniti) e invierà un messaggio ai contatti di emergenza pre-registrati.

Nel caso di Natalie, la ragazza in questione, la capacità di mettersi in contatto con i soccorritori dipendeva interamente dal dispositivo indossato, sottolineando così l’importanza dell’Apple Watch come strumento di sicurezza sempre disponibile.

Questo incidente mette in luce come gli smartwatch, e in particolare l’Apple Watch con la sua funzione SOS Emergenza, possono essere strumenti vitali in situazioni di emergenza, offrendo un’opportunità di salvezza in momenti critici.