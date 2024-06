Apple Watch: elegante e funzionale al 20% di sconto

Apple non è solita a mettere in sconto e in offerta i propri prodotti ed è per questo motivo che è sempre bene segnalare quando vengono messi in sconto i suoi device: oggi Apple Watch in bianco viene scontato del 20% per un prezzo totale di 369€.

L’elegantissimo Apple Watch bianco al 20% di sconto

L’Apple Watch Series 9 è diventato ancora più potente grazie al nuovo chip S9, che offre un display superluminoso e un modo magico di interagire senza nemmeno toccarlo. Le sue funzioni evolute per la salute, sicurezza e attività fisica ti forniscono dati utili e assistenza quando ne hai bisogno. Le app ridisegnate di watchOS offrono più informazioni a colpo d’occhio, rendendo l’Apple Watch un compagno indispensabile.

Con l’Apple Watch Series 9, puoi monitorare il tuo benessere in vari modi. Tieni d’occhio il livello di ossigeno nel sangue, fai un ECG ogni volta che vuoi e ricevi notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare. La funzione “Fasi del sonno” ti mostra quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo. Inoltre, il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo forniscono dati utili sul tuo benessere generale.

Puoi anche tenere nota del tuo stato d’animo per sviluppare maggiore consapevolezza emotiva e resilienza. L’app Allenamento segue le tue performance in tantissimi sport, fornendo parametri evoluti per migliorare le tue attività. Il Rilevamento incidenti e il Rilevamento cadute sono in grado di chiamare i soccorsi in caso di incidente grave o di una brutta caduta.

Con SOS emergenze, puoi far partire una chiamata d’emergenza con un solo pulsante. L’Apple Watch Series 9 funziona in sintonia con i tuoi dispositivi Apple ed è resistente agli urti, ha una certificazione IP6X per la resistenza alla polvere e resiste all’acqua fino a 50 metri.

Su Amazon, oggi, Apple Watch viene scontato del 20% per un costo totale e finale di 369€.

