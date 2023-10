Apple vuole la Formula 1 in esclusiva: l'offerta è ENORME

Apple sta cercando di mettere in moto una mossa che potrebbe rivoluzionare l’industria dello streaming sportivo. L’azienda di Cupertino sta valutando seriamente l’acquisto dei diritti esclusivi di trasmissione della Formula 1 per la sua piattaforma Apple TV+. Secondo le fonti, l’offerta economica avanzata da Apple è di un’incredibile cifra da 2 miliardi di dollari all’anno. Questo movimento rappresenterebbe un cambio di gioco nel mondo della Formula 1 e dello streaming sportivo.

Un’offerta record per la Formula 1 che potrebbe cambiare il gioco

Secondo quanto riportato dal magazine specializzato Business F1, Apple è disposta a investire pesantemente per ottenere i diritti esclusivi di trasmissione di tutti i Gran Premi di Formula 1. La proposta di 2 miliardi di dollari all’anno rappresenta una cifra eccezionalmente alta e potrebbe essere molto allettante per i proprietari dei diritti attuali.

Per comprendere l’entità di questa offerta, è utile notare che attualmente i diritti TV della Formula 1 sono distribuiti su diverse piattaforme in base al mercato televisivo. In Europa, per esempio, il campionato è trasmesso su Sky grazie a un contratto valido fino al 2027. Negli Stati Uniti, invece, la Formula 1 viene trasmessa su ESPN, un canale di proprietà Disney, attraverso un contratto che scadrà nel 2025.

Apple ha l’obiettivo di entrare in questo mercato a partire dal 2025, sostituendo ESPN come principale operatore. Questo piano sarebbe poi esteso gradualmente all’Europa e al resto del mondo man mano che i contratti esistenti giungono alla scadenza.

Una mossa strategica per Apple TV+

Apple sta chiaramente cercando una “killer app” per Apple TV+, una contenuto così allettante che giustifichi da solo il prezzo dell’abbonamento. La Formula 1 è la scelta ideale, secondo Tim Cook e il team di Apple. Recentemente, l’azienda ha investito anche nell’acquisto dei diritti TV della Major League Soccer (MLS) americana, dimostrando un interesse crescente per lo sport.

Una questione tecnica importante da considerare è la disponibilità dell’app Apple TV+ su diversi dispositivi. Attualmente, l’app è disponibile su molte piattaforme, ma manca una versione specifica per smartphone e tablet Android. Se l’accordo con la Formula 1 andasse in porto, Apple potrebbe essere spinta a lanciare finalmente un’app Apple TV+ per Android, aprendo così le porte a una più ampia base di utenti.

L’offerta da 2 miliardi di dollari all’anno di Apple per ottenere i diritti esclusivi rappresenta una mossa audace che potrebbe rivoluzionare il mondo dello streaming sportivo e portare una ventata di novità anche per gli appassionati di Formula 1. Resta da vedere come risponderà Formula 1 Group (F1G) a questa proposta allettante