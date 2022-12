Chi da anni segue il mondo Apple nella sua totalità, riconoscerà che l’azienda di Cupertino in pochissime occasioni ha tradito le aspettative circa lo spot per le festività natalizie. Ricordate Misunderstood e The Surprise, ad esempio? Toccano le corde giuste e ancora oggi scaldano il cuore perché puntano su valori, sentimenti ed emozioni a cui nessuno può restare indifferente.

Che poi diciamoci la verità: non riuscire a fare centro con lo spot di Natale – probabilmente la festa più amata e attesa a livello globale – è un enorme scivolone. Sì, perché è un’occasione d’oro per attirare nuovi utenti e incrementare le vendite (alla fine, lo scopo è quello): chi guarda l’annuncio – in TV, su YouTube o sui social network – deve arrivare ad identificarsi in un brand, nel messaggio che lancia.

Apple, che ne è stato del tuo spirito natalizio?

E dunque, Apple quest’anno ha fatto centro come al solito? Purtroppo no. Lo spot si intitola “Share the Joy” e ha come protagonista principale gli AirPods Pro di seconda generazione (li puoi acquistare su Amazon). La condivisione sta tutta nel “dividere” l’esperienza d’ascolto – e tutto ciò che ne deriva – con una seconda persona (utilizzando un auricolare a testa).

Qualitativamente il video è eccezionale, non c’è alcun dubbio, ma dov’è il Natale? Quale messaggio vuole consegnare Apple con questo annuncio pubblicitario? Chi lo guarda resta indifferente perché, in fin dei conti, è uno spot come gli altri. Non c’è nemmeno un pizzico di atmosfera. Nulla.

Ah però c’è il logo aziendale a mo’ di pacco regalo in chiusura…

Meglio fare un tuffo nel passato:

La risposta di Samsung

Lo spot del gigante sudcoreano è intitolato “Quick Share: condividere è il regalo più bello“. La parola d’ordine è dunque anche in questo caso “condivisione”, ed è giusto così, dopo due anni di pandemia. Il Natale è sempre stato condivisione, un momento felice in cui potersi rivedere con amici e parenti.

Nel video di 1 minuto di Samsung c’è tutto quello che serve per centrare l’obiettivo: musica giusta, ambientazione, messaggio. In sintesi, due giovanissimi utenti Samsung utilizzano la funzione Quick Share e i loro dispositivi (c’è anche il Galaxy Z Flip4) per avvicinarsi, anche se – inizialmente – fisicamente distanti.

Condividere è magia. Non importa dove ci troviamo, ci avvicina sempre di più. Dalle foto ai film, dalla musica ai file, con Quick Share puoi condividere tutto ciò che rende magiche le feste.

Non è uno spot particolarmente originale, ma è assolutamente natalizio in ogni sua parte. Ed è anche convincente. Insomma, l’opposto di quello pensato da Apple per questo 2022.

