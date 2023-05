Apple Visore AR/VR: Specifiche e Data di lancio, tutto quello che sappiamo

Negli ultimi vent’anni, Apple ha continuato a sperimentare e investire nel settore delle tecnologie di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR). Con il crescente interesse per AR e VR, l’azienda sta lavorando seriamente per lanciare il suo primo dispositivo indossabile AR/VR nel 2023.

Apple ha messo in campo centinaia di dipendenti per esplorare le potenzialità delle tecnologie AR e VR e sviluppare prodotti futuri. Le assunzioni nel settore AR/VR sono aumentate negli ultimi anni, e l’azienda ha anche acquisito diverse società specializzate in queste tecnologie. Apple sta attualmente lavorando su almeno due dispositivi AR/VR, tra cui un visore per la realtà mista previsto per il 2023, e una versione più economica in arrivo successivamente.

Visore AR/VR Apple: alcune specifiche trapelate

Il visore AR/VR di Apple sarà un dispositivo autonomo con un chip di silicio che offrirà prestazioni paragonabili a quelle dei Mac di Apple. Sarà dotato di due chip interni che consentiranno di eseguire compiti complessi e gestire le funzionalità VR, e funzionerà indipendentemente da iPhone o Mac, sebbene l’accoppiamento sarà possibile. L’auricolare avrà un design simile a quello di altri dispositivi sul mercato, come Facebook Oculus Quest, ma con un aspetto più elegante e una struttura leggera per garantire il comfort.

Gli utenti potranno sperimentare un’esperienza visiva coinvolgente grazie a due display micro OLED 4K ad alta risoluzione. Il dispositivo sarà dotato di oltre una dozzina di telecamere per tracciare i movimenti e i gesti delle mani, consentendo un metodo di controllo avanzato insieme al tracciamento degli occhi. Saranno inclusi moduli di rilevamento 3D per rilevare i gesti delle mani e gli oggetti circostanti, oltre a supportare il controllo vocale, il rilevamento della pelle, il rilevamento spaziale e il rilevamento dell’espressione.

Apple sta progettando un App Store dedicato al visore, con contenuti che si concentreranno su giochi, video in streaming e videoconferenze. Il dispositivo funzionerà con “xrOS”, un nuovo sistema operativo progettato specificamente per l’auricolare. L’interfaccia utente sarà simile a quella di iOS, rendendo l’esperienza familiare agli utenti di iPhone e iPad. L’auricolare potrà anche essere utilizzato come display per un Mac connesso, con mouse e tastiera del Mac utilizzati come dispositivi di input.

Il visore si concentrerà sulla realtà virtuale ma offrirà anche funzionalità di realtà aumentata, consentendo agli utenti di passare tra VR e AR tramite un meccanismo di controllo simile a una corona digitale. Questa tecnologia combinata, conosciuta come realtà mista, permetterà di fruire di esperienze immersive e interattive in entrambi i mondi, virtuale e reale.

Data di lancio e Prezzo

Dalle ultime indiscrezioni, pare che il visore AR/VR di Apple, il cui nome è ancora sconosciuto, verrà svelato nel corso della WWDC 2023, la conferenza per sviluppatori prevista per il prossimo 5 giugno. La presentazione del progetto potrebbe non tradursi in un imminente lancio sul mercato, il dispositivo per la realtà virtuale potrebbe arrivare anche a distanza di diversi mesi dalla conferenza.

Non abbiamo info ufficiali neanche in merito al prezzo del dispositivo, ma le voci suggeriscono un costodi lancio intorno ai $3.000, alla luce dell’unicità ed esclusività di un prodotto come questo.

Il lancio del primo dispositivo indossabile AR/VR di Apple segna un passo importante nella storia dell’azienda e nel settore della tecnologia in generale. Con l’esperienza accumulata in due decenni di sperimentazione e l’acquisizione di società specializzate, Apple è pronta a rivoluzionare il mercato della realtà virtuale e aumentata.