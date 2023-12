Apple Vision Pro sta per arrivare, manca poco alla data di lancio

Apple si sta preparando per lanciare il suo nuovo prodotto, l’Apple Vision Pro, già da febbraio, accelerando gli ultimi preparativi nella catena di fornitura, con i fornitori di accessori e gli sviluppatori.

Le indicazioni suggeriscono che Apple potrebbe raggiungere la sua finestra di lancio prevista per “l’inizio del 2024” più velocemente del previsto. L’Apple Vision Pro potrebbe arrivare nelle case dei clienti già a febbraio, a meno che non si verifichino imprevisti nella catena di fornitura o altri intoppi nelle prossime settimane.

Vision Pro in arrivo a febbraio?

Unreport di Bloomberg descrive la strategia di Apple per il rilascio dell’Apple Vision Pro. Secondo fonti a conoscenza dei fatti, le unità destinate ai clienti dovrebbero essere pronte entro la fine di gennaio, con un debutto al dettaglio in febbraio.

Invece di seguire il consueto processo di pre-ordine, in cui i clienti effettuano gli ordini online e ricevono il pacco una settimana dopo, Apple desidera avere un maggior controllo sulla configurazione iniziale. Prima di effettuare l’ordine, si prevede che i clienti si rechino negli Apple Store per adattare i loro headset e lenti.

Apple sta anche indicando di essere pronta per un lancio pubblico, inviando dipendenti degli store a formarsi su come introdurre, adattare e impacchettare l’Apple Vision Pro nei negozi. Parallelamente alla spinta al dettaglio, Apple ha inviato una email agli sviluppatori chiedendo feedback dell’ultimo minuto e fornendo consigli per prepararsi al lancio.

Tutti i segnali convergono verso un arrivo negli Apple Store già a gennaio, dove i clienti potranno vedere fisicamente le unità e provarle, ma le spedizioni non partiranno fino a febbraio.

Poiché Apple controlla l’esperienza di pre-ordine, si prevede che le prime spedizioni saranno limitate a coloro che hanno sia la possibilità di visitare un Apple Store sia di pagare il prezzo elevato di 3.500 dollari in contanti. Il metodo di vendita e l’alto prezzo possono entrambi fungere da deterrente per evitare che il prodotto si esaurisca troppo rapidamente, il che creerebbe mesi di attesa per il riassortimento.

Un altro aspetto della storia di Apple Vision Pro riguarda gli sviluppatori. Apple si affiderà pesantemente a questi ultimi per creare esperienze personalizzate per l’headset, oltre a riciclare software per iPad e iPhone.

In una email agli sviluppatori intitolata “Get Ready“, Apple sta ricordando agli sviluppatori di aggiornare all’ultima versione di Xcode e di testare accuratamente con l’ultima versione di visionOS SDL e Reality Composer Pro. Inoltre, informa che c’è una nuova beta di Unity che supporta visionOS, e le app compatibili su TestFlight possono essere inviate ad Apple per valutazioni su hardware reale, nel caso in cui lo sviluppatore non disponga di hardware di test.