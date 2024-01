Apple Vision Pro potrebbe avere un controller simile ad Apple Pencil

Apple, sempre all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, sta esplorando nuove frontiere con il suo ultimo brevetto che suggerisce lo sviluppo di un controller portatile simile a un Apple Pencil, progettato specificamente per l’Apple Vision Pro. Questo nuovo dispositivo potrebbe rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la realtà mista e altri dispositivi elettronici.

Un controller multifunzione per Apple Vision Pro

Il brevetto di Apple descrive un controller portatile con un alloggiamento allungato, simile a un pennarello, che può essere impugnato tra le dita. Questo design intuitivo lo rende adatto per una varietà di applicazioni, da un dispositivo montato sulla testa come l’Apple Vision Pro a smartphone, tablet, laptop e persino orologi da polso.

Una delle caratteristiche più intriganti di questo nuovo controller è la sua punta virtuale, visibile solo a chi indossa l’Apple Vision Pro. Questa punta virtuale, che potrebbe apparire come la testina di un pennello o una testa dello strumento generata dal computer, apre nuove possibilità per la creatività e l’interazione in ambienti virtuali e aumentati.

Il controller proposto da Apple è dotato di un’unità di misurazione inerziale con accelerometro per raccogliere informazioni sui movimenti, come scorrimenti, ondulazioni, scritture, disegni, scuotimenti e rotazioni. Inoltre, potrebbe includere funzionalità di comunicazione wireless e tracciamento, utilizzando marcatori visivi attivi o passivi che possono essere tracciati con un sensore ottico in un dispositivo elettronico esterno.

Nonostante la sua apparente complessità, il controller è pensato per essere user-friendly e versatile. La proposta di Apple è ampia e dettagliata, suggerendo un dispositivo che può essere facilmente adattato a diverse esigenze e contesti d’uso. Le illustrazioni mostrano un dispositivo simile a una grossa Apple Pencil, con una punta grande e fisica, che suggerisce una facile manipolazione e controllo.

La domanda di brevetto è attribuita a cinque inventori, tra cui Yuhao Pan, noto per il suo lavoro su sensori a ultrasuoni per l’autenticazione vocale. Questo team di inventori sta lavorando per portare la tecnologia dei controller a un nuovo livello, integrando funzionalità avanzate in un design intuitivo e accessibile.

L’idea di un controller portatile per l’Apple Vision Pro, simile a un Apple Pencil, rappresenta un passo significativo nella visione di Apple di un futuro tecnologico più integrato e immersivo. Questo dispositivo potrebbe non solo migliorare l’esperienza con l’Apple Vision Pro ma anche estendere le sue applicazioni a una vasta gamma di altri dispositivi elettronici. Con la sua combinazione di design intuitivo e tecnologia avanzata, il nuovo controller di Apple è destinato a diventare un elemento chiave nell’ecosistema di dispositivi e applicazioni dell’azienda.