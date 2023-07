Apple Vision Pro: anche l'esperienza d'acquisto sarà una grande sfida logistica

Il lancio del visore Apple Vision Pro rappresenta una sfida logistica senza precedenti per l’azienda, richiedendo un approccio particolare nell’esperienza di acquisto. Secondo un rapporto pubblicato da Bloomberg, il visore Apple Vision Pro sarà disponibile per l’acquisto solo su appuntamento presso i negozi al dettaglio Apple. Questa iniziativa è finalizzata a garantire che i clienti ricevano una Vision Pro con una fascia adeguata e una vestibilità confortevole.

Apple Vision Pro, l’acquisto delle cuffie dovrà avvenire su appuntamento

Il rollout di Vision Pro sarà il più complesso nella storia di Apple, richiedendo un’organizzazione logistica senza precedenti. Gli appuntamenti saranno richiesti per l’acquisto delle cuffie, e Apple prevede di dedicare un’area speciale dei negozi al supporto delle dimostrazioni delle cuffie e all’utilizzo di strumenti di dimensionamento per aiutare i clienti nella scelta delle cuffie e degli accessori più adatti alle loro esigenze. Sebbene il dispositivo sarà disponibile per l’acquisto in tutti i negozi Apple negli Stati Uniti, le prime fasi del lancio si concentreranno sulle principali aree metropolitane, come New York e Los Angeles.

La complessità logistica deriva principalmente dalla vasta gamma di varianti di accessori disponibili. Apple offrirà diverse dimensioni di fasce per la testa e sigilli leggeri per garantire una vestibilità ottimale. Inoltre, i negozi dovranno mantenere un ampio inventario di “scorte di prova” e ricambi nel caso in cui i clienti desiderino acquistare più di un sigillo leggero. Sarà necessario anche un adeguato stock di lenti graduate prodotte da Carl Zeiss. Secondo Bloomberg, i punti vendita Apple dovranno probabilmente tenere in magazzino centinaia o migliaia di lenti in qualsiasi momento.

Un altro accessorio in fase di sviluppo è la cinghia superiore, che mira a migliorare il comfort per gli utenti con dimensioni della testa più piccole. Apple sta anche esplorando collaborazioni con produttori di accessori per creare custodie per il pacco batteria esterno, al fine di garantire una vestibilità adatta a tutti i tipi di abbigliamento. Inoltre, Apple sta prendendo in considerazione l’adattamento di Vision Pro per persone che indossano abbigliamento culturale, come l’hijab, valutando l’opzione di creare borse da portare a spalla per coloro che non dispongono di tasche adatte al pacco batteria.

Data la complessità delle operazioni e delle varianti di prodotto, la distribuzione di Vision Pro al di fuori degli Apple Store rappresenta una sfida aggiuntiva. Secondo il rapporto di Bloomberg, Apple non prevede di vendere Vision Pro presso punti vendita di terze parti almeno fino al 2025.

I clienti avranno anche la possibilità di acquistare Vision Pro online. Apple sta sviluppando un’app per la scansione del viso che aiuterà gli utenti a selezionare la taglia adeguata del sigillo leggero in base alle proprie caratteristiche. Durante il processo di pagamento, agli utenti verrà chiesto di caricare i risultati della scansione del volto e fornire eventuali prescrizioni oculari, nel caso in cui il cliente indossi normalmente occhiali e necessiti di lenti correttive per l’utilizzo del visore. Inizialmente, Vision Pro sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, ma Apple ha annunciato l’espansione in altri paesi entro la fine del 2024, con Canada e Regno Unito come potenziali prime mete, seguiti dall’Europa e dall’Asia.