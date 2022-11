Apple TV+, Selena Gomez ti REGALA due mesi d'abbonamento

Manca più di un mese a Natale, ma a quanto pare le aziende sono già entrate nello spirito delle festività. Dopo il buono sconto di 5 euro gentilmente offerto da Amazon, Apple ha deciso di regalare due mesi d’abbonamento alla sua piattaforma di streaming, Apple TV+. L’iniziativa non arriva in un momento casuale, ci mancherebbe: la promo è infatti legata al debutto di My Mind & Me, il docufilm incentrato su Selena Gomez.

Per ottenere i due mesi gratuiti di Apple TV+ basta cliccare su questo link, quindi sul bottone con su scritto “Accepts 2 Months Free”. L’iniziativa, si legge nei termini, scade il 2 dicembre 2022 ed è riservata a chi non ha mai sottoscritto un abbonamento o a chi vuole riattivarlo. Insomma, chi ne ha già uno attivo non può approfittarne. La dura legge dello streaming.

Today is the World Premiere of Selena Gomez: #MyMindAndMe, at @AFIFEST. I’m thrilled to share a special gift to my fans of a 2 month free trial of @AppleTVPlus. Stream the film on Nov 4: https://t.co/ipG1TXPEn5 pic.twitter.com/Wy9xvvH6sf — Selena Gomez (@selenagomez) November 3, 2022

Il docufilm di Selena Gomez su Apple TV+

Cantante e attrice, Selena Gomez è amatissima dal pubblico, anche in Italia. Ma la strada per una star del suo calibro è sempre tutta in discesa?

Dopo anni sotto i riflettori, Selena Gomez conquista una fama inimmaginabile. Ma proprio quando raggiunge un nuovo apice, una svolta inaspettata la trascina nell’oscurità. Questo documentario schietto e intimo ripercorre il suo viaggio di sei anni verso una nuova luce.

Il docufilm ha una durata di 1 ora e 35 minuti ed è visibile anche in 4K con tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos. Disponibile da oggi su Apple TV+ (a livello globale), My Mind & Me porta con sé anche un omonimo nuovo singolo della Gomez, lo puoi ascoltare qui.

L’app di Apple TV+ è disponibile anche per Fire TV Stick di Amazon, la migliore soluzione (anche la più economica) per rendere smart qualsiasi televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.