Apple svela il nuovo tema Pride 2023 per Apple Watch e iPhone

Apple ha annunciato ufficialmente il nuovo cinturino e quadrante dell’Apple Watch Pride 2023, dopo che alcuni siti ne avevano offerto un’anteprima il mese scorso. Il nuovo cinturino sportivo sarà disponibile nei negozi a partire dal 24 maggio, mentre il nuovo quadrante Pride e lo sfondo per iPhone verranno introdotti la prossima settimana con watchOS 9.5 e iOS 16.5.

Il nuovo cinturino è stato creato in onore della comunità LGBTQ+ e presenta i colori dell’arcobaleno della bandiera originale dell’orgoglio, oltre al nero e marrone per rappresentare le comunità nere e latine, e i colori azzurro, rosa e bianco per individui transgender e non binari.

Nuovo cinturino, quadrante e sfondo Pride 2023 per Apple Watch e iPhone

Il nuovo quadrante Pride per Apple Watch si ispira al design del cinturino Pride 2023 e offre tre diversi stili tra cui scegliere: movimento, indici delle ore e numeri. Gli utenti possono personalizzare il quadrante, interagire con le pillole colorate sul display e modificare lo sfondo tra bianco e nero.

Anche il nuovo sfondo Pride per iPhone prende ispirazione dal cinturino e quadrante Pride 2023, con pillole colorate che occupano quasi l’intero schermo e che si muovono quando si blocca e sblocca il dispositivo. Su iPhone 14 Pro, le pillole si assottigliano in modalità Always-on. Il colore dello sfondo cambia in base alla modalità chiara o scura del sistema.

Apple rilascerà iOS 16.5 e watchOS 9.5 al pubblico la prossima settimana, ma sviluppatori e beta tester pubblici possono già accedere al nuovo tema Pride installando le build RC rilasciate oggi. Infine, ricordiamo che l’edizione 2022 del cinturino Apple Watch Pride è ancora disponibile per l’acquisto.

L’impegno di Apple

Apple continua ad impegnarsi nell’inclusività e nel supporto alla comunità LGBTQ+ attraverso le sue iniziative e prodotti. Il lancio del nuovo tema Pride 2023 per Apple Watch e iPhone ne è un esempio, oltre alla continua disponibilità del cinturino Apple Watch Pride 2022.

In aggiunta ai nuovi cinturini e quadranti, Apple ha anche dimostrato il suo impegno nella comunità LGBTQ+ attraverso varie iniziative e partnership con organizzazioni no-profit che sostengono l’uguaglianza e la promozione dei diritti LGBTQ+. L’azienda ha infatti collaborato con associazioni quali GLAAD, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum e molti altri.

L’annuncio del tema Pride 2023 rafforza ulteriormente il posizionamento di Apple come azienda socialmente responsabile e inclusiva. Con il nuovo cinturino, quadrante e sfondo, gli utenti Apple possono mostrare il proprio sostegno e orgoglio nell’utilizzare dispositivi che celebrano la diversità e l’inclusione.

Apple è consapevole dell’importanza di promuovere un ambiente inclusivo e rispettoso sia per i propri dipendenti che per i clienti. L’azienda si impegna a fornire un luogo di lavoro che sostenga la diversità e l’inclusione attraverso iniziative interne, programmi di formazione e supporto alle organizzazioni esterne che lavorano per promuovere l’uguaglianza e la parità di diritti.