Apple Smart Folio è la cover magnetica con la mela protegge e fa da sostegno all’iPad Pro 12.9″ di 6ª generazione, e solo per poche ore è disponibile a un prezzo imbattibile su Amazon. L’ultima versione la compri su Amazon a 99€ invece di 125€ . Lo sconto secco è pari al 21%.

La Smart Keyboard Folio si collega magneticamente al tuo iPad. Attraverso una serie di nuovi magneti incorporati nel pannello posteriore del nuovo iPad permette di tenere la struttura salda in posizione per leggere, scrivere e guardare i contenuti che ami di più.

La Smart Folio è una custodia sottile e leggera che protegge il tuo iPad Pro su tutti i lati: lo riattiva in automatico quando la apri e lo mette in standby quando la chiudi. Si aggancia magneticamente e ripiegandola diventa un pratico sostegno per leggere, guardare film, scrivere o videochiamare con FaceTime.