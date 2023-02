Apple ha nuovamente posticipato la presentazione del suo visore AR/VR. Il debutto era inizialmente previsto per questa primavera ma, stando all’ultimo aggiornamento diffuso da Bloomberg, il gigante di Cupertino avrebbe deciso di svelare la sua novità più attesa al keynote della WWDC di giugno, evento solitamente dedicato ai sistemi operativi.

Apple, il visore per la realtà aumentata e virtuale alla WWDC23

L’headset, il cui nome sarà probabilmente “Apple Reality Pro”, ha un certo peso per il futuro di Apple. Segnerà infatti il debutto del colosso californiano nel mercato delle realtà aumentata e virtuale. In base alle notizie trapelate nei mesi scorsi, lo sviluppo del device ha dovuto affrontare diverse battute d’arresto e superare ostacoli durante in ogni ambito.

Precisiamo come al solito che si tratta di un rumor. Nulla è da dare per certo in questo momento, visto che a dare l’ufficialità può essere solo Apple. Il report di Bloomberg – fonte più che affidabile – avanza anche il motivo dell’ultimo ritardo: la colpa è principalmente di problemi hardware e software.

In termini di vendite, il primo visore AR/VR di Apple probabilmente non riscuoterà chissà quale successo tra i consumatori. Seconde le voci, infatti, il suo prezzo sarà di circa 3.000 dollari. Una cifra fuori budget per tante persone ma motivata da tecnologie all’avanguardia (tracciamento dello sguardo, display ad altissima risoluzione, una marea di fotocamere e sensori, e così via).

La WWDC, per chi non la conoscesse, è una conferenza annuale che Apple organizza per svelare la sua roadmap per i sistemi operativi di tutti i suoi dispositivi. Quest’anno toccherà a iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 e watchOS 10.

