Apple rilascia aggiornamenti firmware per AirPods 4 e Pro 2

Apple sorprende ancora, annunciando il rilascio di una nuova versione beta del firmware per gli AirPods 4 e gli AirPods Pro 2, disponibile esclusivamente per gli sviluppatori. Questo aggiornamento, identificato dalla build 7E5080a, rappresenta il secondo test del 2025, successivo alla versione beta rilasciata a gennaio.

Gli utenti standard, tuttavia, dovranno pazientare fino alla release ufficiale per poter aggiornare i propri dispositivi, continuando a utilizzare le versioni firmware 7B21 per gli AirPods Pro 2 e 7B20 per gli AirPods 4. Fino a oggi, Apple non ha ancora rivelato i dettagli delle novità introdotte da questo aggiornamento, lasciando spazio a speculazioni tra gli appassionati.

Per installare i futuri aggiornamenti firmware, sarà necessario seguire una procedura specifica: posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica collegata all’alimentazione e mantenerli nel raggio Bluetooth di un dispositivo Apple connesso al Wi-Fi. Il processo richiede circa 30 minuti e può essere verificato tramite le impostazioni Bluetooth del dispositivo associato.

La nuova generazione di AirPods si distingue per una serie di innovazioni tecnologiche. Tra queste, il Voice Isolation, che elimina i rumori ambientali per chiamate più nitide, e l’Adaptive Audio, che combina la cancellazione del rumore con la modalità trasparenza per un’esperienza sonora personalizzata. Inoltre, il Conversation Awareness regola automaticamente il volume quando l’utente inizia una conversazione. Tutte queste funzionalità sono rese possibili dal chip H2, progettato per ottimizzare le prestazioni audio.

Parallelamente, Apple si prepara al lancio di Apple iOS 18.4, previsto per aprile, che porterà con sé una serie di novità interessanti. Tra queste, una sezione dedicata alle ricette su Apple News+ e significativi miglioramenti per CarPlay, dimostrando ancora una volta l’impegno dell’azienda nell’evoluzione costante dei suoi prodotti.