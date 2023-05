Apple prevede di lanciare un iPhone con display microLED in futuro

Apple ha intenzione di rivoluzionare l’industria degli smartphone con l’introduzione di un display microLED su un futuro modello di iPhone, secondo un recente rapporto della pubblicazione specializzata sulla catena di fornitura DigiTimes. Questa tecnologia di visualizzazione offrirà benefici significativi rispetto ai correnti iPhone con display OLED, come una luminosità più elevata, un minor consumo energetico e un migliore rapporto di contrasto.

Apple e la tecnologia microLED

Secondo il rapporto, Apple prevede di introdurre per la prima volta il display microLED con l’Apple Watch Ultra, per poi estenderlo a iPhone e iPad. Alcune fonti dell’industria IT prevedono che l’Apple Watch Ultra abbandonerà il display OLED esistente entro la fine del 2024 o il 2025, a favore del display microLED sviluppato autonomamente da Apple.

Data questa tempistica, è probabile che il primo iPhone a adottare la tecnologia microLED non sia pronto per il lancio ancora per diversi anni. Si prevede che tutti e quattro i modelli di iPhone 15 in arrivo quest’anno continueranno a utilizzare i display OLED.

Nel frattempo, Apple sta ancora completando la sua transizione ai display OLED. Il primo dispositivo Apple con un display OLED è stato l’originale Apple Watch, seguito dall’iPhone X. I primi modelli di iPad e Mac con display OLED dovrebbero essere lanciati il prossimo anno. La transizione al microLED seguirà probabilmente una traiettoria simile, passando da dispositivi più piccoli a quelli più grandi.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli, una cosa è certa: l’adozione della tecnologia microLED da parte di Apple potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per gli schermi di smartphone, offrendo agli utenti un’esperienza visiva ancora più coinvolgente e di alta qualità.

Aspettative e Potenzialità del microLED

Il display microLED è considerato il futuro dei dispositivi elettronici grazie alle sue caratteristiche superiori. A differenza degli schermi OLED, i microLED sono costituiti da microscopici LED inorganici, che offrono una durata più lunga, una maggiore efficienza energetica e una migliore qualità dell’immagine. Inoltre, la capacità dei display microLED di produrre neri più profondi e colori più vividi potrebbe portare a un’esperienza visiva senza precedenti per gli utenti di iPhone.

Proiezioni per il Futuro

Nonostante l’eccitazione che circonda la nuova tecnologia di visualizzazione, si prevede che l’implementazione del display microLED in iPhone e iPad non avverrà fino almeno al 2025, secondo il rapporto di DigiTimes. Apple, tuttavia, sembra essere in pista per portare questa tecnologia rivoluzionaria al mercato, sebbene il percorso preciso che la società prenderà rimanga ancora da vedere.

Dato il ritmo di innovazione di Apple e l’ampia accoglienza dei suoi prodotti da parte del pubblico, è ragionevole aspettarsi che l’introduzione del display microLED nei suoi dispositivi avrà un impatto significativo sulla direzione futura dell’industria degli smartphone.