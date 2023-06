Apple presenta la nuova funzione Personal Voice per una comunicazione autentica ed inclusiva

Apple ha annunciato una serie di nuove funzionalità di accessibilità come parte degli aggiornamenti di iOS 17 in arrivo entro la fine dell’anno. Tra queste novità, spiccano Live Speech e Personal Voice, due funzioni che consentiranno agli utenti di comunicare in modo autentico e inclusivo.

Live Speech: per una comunicazione fluida

La prima funzione, Live Speech, offrirà agli utenti la possibilità di digitare ciò che vogliono dire e farlo pronunciare ad alta voce durante le chiamate telefoniche, FaceTime e le conversazioni di persona. Questo è un passo significativo verso l’eliminazione delle barriere di comunicazione per milioni di persone in tutto il mondo che non possono parlare o hanno perso la capacità di farlo nel tempo.

Con Live Speech, gli utenti avranno anche la possibilità di salvare frasi di uso comune per rispondere rapidamente durante le conversazioni animate con familiari, amici e colleghi. Questa funzione si propone di supportare le persone che necessitano di un metodo alternativo per esprimersi verbalmente.

Personal Voice: una voce che suona come te

La funzione più sorprendente è Personal Voice, sviluppata appositamente per le persone che rischiano di perdere la capacità di parlare, come coloro con una recente diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o altre condizioni che possono influire progressivamente sulla parola nel tempo.

Personal Voice richiede agli utenti di registrare 15 minuti di audio leggendo una serie casuale di messaggi di testo tramite iPhone o iPad. Utilizzando l’apprendimento automatico sul dispositivo, l’iPhone o l’iPad saranno in grado di creare una voce sintetica personalizzata che suonerà come l’utente stesso.

Questa voce personalizzata si integra con Live Speech, consentendo agli utenti di comunicare con la propria voce durante le chiamate FaceTime e le conversazioni di persona. È un passo avanti significativo per garantire una comunicazione autentica e personalizzata per coloro che rischiano di perdere la propria voce.

Una soluzione accessibile ed empatica

Apple ha posto particolare attenzione alla privacy e alla sicurezza nell’implementazione di queste funzioni. L’apprendimento automatico avviene direttamente sui dispositivi degli utenti, mantenendo le informazioni personali al sicuro e rispettando la privacy dell’utente.

Philip Green, membro del consiglio e sostenitore della SLA presso l’organizzazione no profit Team Gleason, ha elogiato gli sforzi di Apple nel rendere disponibili queste funzionalità. Come persona che ha sperimentato i cambiamenti nella sua voce a causa della SLA, Green ha espresso gratitudine per la possibilità di comunicare con i propri cari in modo autentico:

Alla fine della giornata, la cosa più importante è essere in grado di comunicare con amici e familiari”, ha dichiarato Green. “Se riesci a dire loro che li ami, con una voce che suona come te, fa la differenza nel mondo, ed essere ingrado di creare la tua voce sintetica sul tuo iPhone in soli 15 minuti è straordinario.

Apple ha annunciato che queste nuove funzionalità di accessibilità saranno implementate entro la fine dell’anno, rendendo la comunicazione più inclusiva e personalizzata per tutti gli utenti. Oltre a Live Speech e Personal Voice, l’azienda ha presentato anche una serie di altre funzionalità di accessibilità che mirano a migliorare l’esperienza di utilizzo dei dispositivi Apple per tutte le persone.