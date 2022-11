Apple Pencil di seconda generazione in sconto su Amazon del 17%

L’Apple Pencil di Apple è utilizzata da artisti e professionisti in tutto il mondo: è uno strumento di alta qualità, inoltre è presente una comoda ricarica magnetica. Acquistala ora su Amazon a soli 122,99€ invece di 149,00€.

Esiste un enorme mondo di dispositivi e tablet compatibili con lo stilo oltre all’iPad, ma i tablet Apple sono la prima scelta per molti artisti grazie alla loro facilità d’uso (migliore dei tablet Surface) e alla vasta libreria software incentrata sul tablet. Gli stili capacitivi hanno consentito agli artisti di esprimere al meglio le capacità del dispositivo sin dall’uscita del primo modello nel 2010.

Anche il design è stato concepito al meglio. Si sincronizza e si ricarica utilizzando una porta Lightning sotto un cappuccio rimovibile. Il modello di seconda generazione ha un lato piatto e risulta piacevolmente asciutto e liscio al tatto.

La vera magia, tuttavia, è nella funzione di ricarica e la funzionalità di attacco magnetico che si trova solo nei modelli di seconda generazione. La matita si attacca al bordo dell’iPad, sincronizzandosi e caricandosi allo stesso momento. Ciò significa che non devi mai interrompere ciò che stai facendo per caricarlo; è sempre pronto per l’uso per qualsiasi evenienza.

Una volta che hai un iPad, puoi utilizzare solo il modello Pencil. Questa matita di seconda generazione funziona con l’iPad Air 2020 e con le tre edizioni più recenti di iPad Pro. Gli Air di terza generazione e quelli precedenti, tutti i modelli di iPad mini e gli iPad del modello base utilizzano tutti il modello originale. Approfitta ora dello sconto del 17% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.