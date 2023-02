Apple Pencil con punta rotta o spezzata? Ecco come risolvere

Apple Pencil è uno strumento molto utile per gli utenti di iPad ed è anche ragionevolmente robusto, ma talvolta la sua punta può consumarsi o rompersi col tempo. Ecco cosa fare in questi casi.

La cattiva notizia è che non si può riparare o rigenerare una punta di Apple Pencil usurata; la buona notizia è che sostituire una punta invece è un processo semplice e indolore, e anche molto economico se si sa dove guardare.

Per sostituire la punta dell’Apple Pencil, è necessario acquistare un nuovo set di punte di ricambio da Apple o da un rivenditore autorizzato. Questo set include due o più punte di ricambio e una chiave per rimuovere la punta consumata o rotta. Quelle Apple, tuttavia, costano parecchio; meglio puntare su un buon ricambio compatibile.

Per sostituire la punta, basta seguire questi semplici passi:

Spegnere l’iPad. Usare la chiave inclusa nel set di punte di ricambio per rimuovere la punta consumata o rotta dall’Apple Pencil. Inserire la nuova punta nell’Apple Pencil finché non è fissata saldamente in posizione. Accendere l’iPad e verificare che la nuova punta funzioni correttamente.

In alternativa, è possibile sostituire la punta di Apple Pencil presso un Apple Store o un centro di assistenza autorizzato. Il Genius di turno sarà in grado di sostituire la punta rapidamente e senza problemi, rendendo Apple Pencil nuovamente operativa. Ma in effetti è una lungaggine non necessaria.

È importante notare che le punte dell’Apple Pencil sono progettate per essere sostituite, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi di danneggiare la stilo con la mela durante la sostituzione della punta. Ma solo utilizzando ricambi di qualità, avrai la certezza di preservare la precisione di Apple Pencil.

Punte Wilbeva

Le punte di ricambio Wilbeva sono progettate per essere compatibili al 100% con iPad, sia con la prima che la seconda generazione di Apple Pencil. Dunque funzioneranno allo stesso modo delle punte originali, permettendo di risparmiare bei soldoni.

Offrono un controllo preciso, con una scrittura in tempo reale, reattiva e priva di ritardi. Inoltre, rendono facile disegnare diverse linee e sfumature; insomma sono perfette per attività come lo studio, l’ufficio, il disegno e l’arte.

Il materiale polimerico utilizzato per queste punte di ricambio è più resistente e liscio rispetto ad altri prodotti analoghi, il che garantisce una lunga durata senza danneggiare lo schermo. La filettatura compatibile infine facilita l’installazione e la rimozione della punta. E costano solo 8,99€ su Amazon incluse spedizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.