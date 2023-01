Sarebbe il sogno a occhi aperti di artisti e designer: toccare un oggetto reale con la punta di Apple Pencil, e ritrovarsi quel preciso colore su iPad. Presto potrebbe diventare realtà, grazie all’inclusione di un colorimetro digitale all’interno della stilo di Cupertino. Apple ha appena brevettato la tecnologia.

Dopo quello di 3 anni fa (“Computer System With Color Sampling Stylus” ovvero “Stilo con Sistema Computerizzato di Registrazione del Colore”), in queste ore è emerso un nuovo brevetto molto simile. Depositato da Apple e scoperto daPatently Apple, descrive una Apple Pencil che include un sensore di colore direttamente nello stelo. Per mezzo di minuscoli rilevatori fotoelettrici, Apple Pencil sarebbe in grado di misurare la luce su 4 canali differenti, e dunque “vedere” -per così dire- il colore di un oggetto reale.

In alcune varianti è prevista pure la presenza di una piccola luce LED che permette di amplificare e rendere più affidabile la feature anche in condizioni di luminosità sub-ottimale. Il sistema prevede che l’utente punti i rilevatori fotoelettrici verso un oggetto, e che sul tablet compaia in automatico una palette di colori nelle app di disegno e fotoritocco.

Ovviamente e come sempre in questi casi, vale il solito disclaimer: si tratta di un brevetto, e come tale non c’è alcuna garanzia che possa diventare un prodotto reale; ma se dovessimo azzardare, qualcosa ci dice che prima o poi succederà. Ed è curioso che il primo brevetto sia emerso a luglio 2020, e che da allora sia emersa una seconda generazione ma priva di questa novità; è possibile però che arrivi con la terza generazione nel 2023.

