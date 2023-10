Apple Pencil 3, le fughe di notizie mostrano un dettaglio entusiasmante

La tanto attesa Apple Pencil 3 potrebbe portare un’innovazione che entusiasmerà gli artisti e gli utenti creativi di tutto il mondo. Le ultime fughe di notizie indicano che Apple sta lavorando su un nuovo design per la sua celebre Apple Pencil, dotandola di punte intercambiabili magnetiche. Questo sviluppo promette di migliorare significativamente l’esperienza di disegno e scrittura per gli utenti di iPad.

Apple Pencil 3 avrà diversi tipi di punte magnetiche intercambiabili tra loro

Fino ad ora, sia la prima che la seconda generazione di Apple Pencil hanno utilizzato punte che possono essere sostituite man mano che si usurano nel tempo. Tuttavia, le punte magnetiche intercambiabili rappresentano un passo avanti nell’evoluzione di questa tecnologia.

Secondo una recente fuga di notizie condivisa dal noto leaker “Majin Bu” su X, l’Apple Pencil 3 sarà dotata di punte magnetiche intercambiabili. Questo significa che gli utenti potranno facilmente sostituire le punte dell’Apple Pencil per adattarle alle loro esigenze specifiche.

Based on what my source reported

the new Apple Pencil 3 will come with interchangeable magnetic tips (for drawing, technical drawing and painting) pic.twitter.com/AXUdpbZFVh — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 30, 2023

Le modifiche alle punte sembrano essere progettate per ottimizzare il funzionamento della Apple Pencil in una varietà di contesti, come il disegno artistico, il disegno tecnico e la pittura digitale. L’esempio fornito mostra tre diverse dimensioni e spessori di punta, il che suggerisce che potrebbe anche esserci la possibilità di utilizzare materiali diversi per la produzione delle punte.

L’innovazione chiave qui è l’uso di magneti per il fissaggio delle punte. Questo dovrebbe semplificare notevolmente il processo di sostituzione delle punte rispetto alle versioni precedenti, che richiedevano un’accoppiamento a frizione. L’uso di magneti rende il passaggio tra diverse punte rapido e intuitivo.

L’idea di punte intercambiabili magnetiche non è del tutto sorprendente, poiché Apple ha già presentato brevetti e domande che suggeriscono un interesse per questa tecnologia. Alcuni di questi brevetti indicano persino che le funzioni della penna possono cambiare in base al tipo di punta utilizzata. Ad esempio, una punta potrebbe essere dotata di sensori per misurare il colore di una sostanza che viene toccata.

La Apple Pencil 3 è attesa con grande curiosità, dato che è passato un po’ di tempo dall’ultimo aggiornamento. L’originale è stato rilasciato nel novembre 2015, mentre la seconda generazione è arrivata nel novembre 2018, tre anni dopo. Con l’introduzione delle punte magnetiche intercambiabili, sembra che Apple stia cercando di portare l’esperienza di disegno digitale su iPad a un nuovo livello di versatilità e creatività. Gli appassionati di disegno e scrittura non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro per la Apple Pencil 3.