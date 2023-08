Apple non avrà ancora l'IA Generativa nel 2024, secondo Kuo

Contrariamente alle aspettative di molti, l’analista di fama mondiale Ming-Chi Kuo sostiene che Apple potrebbe non lanciare la sua tecnologia di intelligenza artificiale generativa nel 2024. Questa previsione si contrappone alle precedenti affermazioni di Mark Gurman, secondo il quale Apple avrebbe fatto un “annuncio significativo” sull’IA nel 2024.

Kuo sui piani di Apple riguardo all’IA Generativa

In una nota pubblicata su Medium, Kuo ha condiviso previsioni sulle prestazioni finanziarie di Apple e sulle sue attività legate all’intelligenza artificiale. Secondo l’analista, il terzo trimestre fiscale di Apple è di solito una “bassa stagione” per le vendite di iPhone e per le sue performance finanziarie complessive. Tuttavia, suggerisce che se i costi dei componenti, le variazioni dei tassi di cambio e i servizi sono favorevoli, le azioni Apple potrebbero vedere una spinta a breve termine.

Riguardo all’intelligenza artificiale generativa, Kuo ritiene che i progressi di Apple sulla tecnologia siano “significativamente indietro rispetto ai suoi concorrenti” e pertanto non prevede che la società possa fare grandi dichiarazioni su questo fronte.

Kuo specifica: “Al momento, non vi è alcun segno che Apple integrerà l’edge computing AI e i prodotti hardware nel 2024″. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che Kuo sia in disaccordo con Gurman sul fatto che Apple potrebbe fare un annuncio “significativo” sull’IA nel 2024. Piuttosto, Kuo semplicemente non ritiene che sia probabile il lancio dell’IA di nuova generazione nell’hardware di Apple per i consumatori l’anno prossimo.

In termini di performance delle azioni di Apple, Kuo sostiene che l’IA non avrà un impatto positivo sul prezzo. Inoltre, prevede che la produzione e le spedizioni di Vision Pro previste per il 2024 siano “abbastanza ridotte”, il che potrebbe non beneficiare il prezzo delle azioni di Apple.

Tuttavia, questi sono solo pronostici basati su informazioni attualmente disponibili e potrebbero subire variazioni in futuro a seguito di nuovi sviluppi.