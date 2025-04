Apple multata dall'UE: la risposta degli USA

Un vero terremoto si è abbattuto sulle relazioni transatlantiche con la maxi-multa inflitta dall’Unione Europea a Apple, il colosso tecnologico di Cupertino. Una sanzione da 570 milioni di dollari, pur rappresentando solo lo 0,1% del fatturato annuale dell’azienda, ha suscitato forti polemiche, alimentando tensioni tra Stati Uniti ed Europa. Al centro della disputa, l’accusa della Commissione Europea ad Apple di aver limitato la libertà degli sviluppatori nell’indicare alternative di pagamento agli utenti dell’App Store e di aver ostacolato la distribuzione di applicazioni iOS tramite piattaforme concorrenti.

Questa vicenda, inquadrata nell’applicazione del Digital Markets Act (DMA), rappresenta un chiaro esempio del tentativo europeo di regolamentare le multinazionali tecnologiche per promuovere una maggiore concorrenza nel mercato digitale. Le reazioni dagli Stati Uniti non si sono fatte attendere: un portavoce della Casa Bianca ha definito questa azione una “nuova forma di estorsione economica”, sottolineando come i regolamenti europei sembrino mirati a colpire specificamente le aziende americane, compromettendo l’innovazione.

Da parte sua, Apple ha annunciato il ricorso contro la decisione, sostenendo che le accuse siano infondate e che le misure imposte rischino di compromettere la privacy e la sicurezza degli utenti dei suoi dispositivi. Nonostante l’importo della multa sia significativo in termini assoluti, rappresenta solo una minima parte rispetto al massimo previsto dal DMA, che può arrivare fino al 10% del fatturato globale dell’azienda.

Il Digital Markets Act, nato con l’obiettivo di garantire maggiore equità e trasparenza nel mercato digitale, ha messo sotto pressione non solo Apple, ma anche altri giganti tecnologici americani come Google e Meta. Questo quadro normativo rappresenta un cambio di paradigma per le big tech, costrette ad adattarsi a un contesto sempre più regolamentato. Tuttavia, le critiche non mancano, con gli Stati Uniti che vedono in queste misure un attacco diretto alla loro leadership tecnologica globale.

La questione solleva interrogativi più ampi sul futuro delle relazioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico. Da un lato, l’Europa cerca di affermare la propria sovranità digitale, ponendo regole stringenti per contrastare il dominio delle multinazionali tecnologiche americane. Dall’altro, gli Stati Uniti interpretano queste azioni come una minaccia al libero mercato e all’innovazione, aumentando le tensioni in un momento storico già complesso per le relazioni internazionali.

Per Bruxelles, la sfida è duplice: deve infatti garantire un mercato digitale più equo e competitivo e, al contempo, evitare di compromettere i rapporti con partner strategici come gli Stati Uniti. La vicenda Apple rappresenta solo la punta dell’iceberg di una questione più ampia, che coinvolge non solo aspetti economici, ma anche geopolitici. La regolamentazione delle big tech, infatti, è destinata a diventare uno dei principali terreni di confronto tra le grandi potenze globali nei prossimi anni.