Apple MagSafe Battery Pack per iPhone 12 e iPhone 14 ad un prezzo SUPER su Amazon

Il kit MagSafe di Apple offre un aumento di potenza quando la batteria interna del tuo iPhone si sta esaurendo. La Smart Battery Case completa è stata derisa a causa della sua gobba, ma ha molte funzioni intelligenti che bisogna premiare. Acquistalo ora su Amazon a soli 99,99€ invece di 119,00€.

Il pacchetto Apple ha un potenziale di tensione più elevato (7,62 V) rispetto all’iPhone (3,81 V) o al pacchetto Anker, il che significa che può fornire più energia a un iPhone di quanto suggerisca il suo mAh; infatti, funziona come equivalente a 2.920 mAh.

Dovrebbe essere in grado di caricare quasi completamente un iPhone 13 Pro, ma non si avvicina a causa dell’inefficienza intrinseca della ricarica wireless. Quando si ricarica in modalità wireless un incredibile 50% della carica può andare persa a causa di un cattivo posizionamento e perdita di calore, oltre ad altri fattori ambientali, rispetto a una connessione di ricarica cablata.

Poiché l’adattamento magnetico è preciso e fortemente bloccato, la ricarica wireless MagSafe è molto più efficiente della ricarica wireless Qi standard. Basta mettere il proprio telefono nella posizione corretta per iniziare la ricarica wireless per bloccarlo nella posizione esatta. Quando Apple ha originariamente rilasciato il pacco batteria MagSafe, poteva caricare un iPhone a soli 5 W, confrontandolo male con i pacchi batteria magnetici concorrenti che si caricano a 7,5 W. Per fortuna, Apple ha risolto questa inadeguatezza con un aggiornamento del firmware.

Se possiedi già il Battery Pack, per ottenere il firmware che vi permetterà di ricaricare a 7,5 W mentre sei in movimento devi collegarlo al pc. Approfitta ora dello sconto del 16% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

