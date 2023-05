Apple Magic Keyboard: pura magia al 18% di sconto su Amazon

Digitare non è mai stato così magico: Apple Magic Keyboard ora disponibile su Amazon a 151,00€ con un incredibile 18% di sconto! L’attesissima Apple Magic Keyboard è ora in offerta su Amazon a un prezzo straordinario di 151,00€, una riduzione del 18% sul prezzo di listino. Questa è un’occasione unica per migliorare la vostra esperienza di digitazione con una tastiera che unisce l’eleganza del design Apple con la praticità di un dispositivo altamente funzionale. L’offerta è limitata, quindi affrettatevi e non perdete l’opportunità di aggiungere un tocco di magia alla vostra scrivania.

L’Apple Magic Keyboard non è una semplice tastiera, è un’esperienza. Grazie al suo design compatto, si adatta a qualsiasi scrivania, garantendo al contempo un’ampia area per digitare. Le chiavi a scissor mechanism garantiscono una risposta rapida e precisa, rendendo ogni digitazione un piacere. La batteria ricaricabile offre un’autonomia di un mese, eliminando la necessità di cambiare continuamente le batterie. E grazie alla connettività Bluetooth, potete facilmente collegare la tastiera al vostro Mac, iPhone o iPad, senza la necessità di cavi ingombranti.

Ma l’Apple Magic Keyboard non è solo praticità. È anche un accessorio di design, con il suo elegante finitura in alluminio e le sue chiavi a basso profilo. E con il supporto per tutte le funzionalità di macOS, potete facilmente accedere a tutte le vostre applicazioni e funzionalità preferite. Non perdete questa fantastica opportunità. La Magic Keyboard, con il suo design elegante, le sue funzionalità avanzate e la sua facilità d’uso, è l’aggiunta perfetta per qualsiasi ambiente Apple.

E ora, grazie all’offerta di Amazon, potete portarvi a casa questo straordinario dispositivo con uno sconto del 18%. Non lasciatevi sfuggire questa offerta. Cliccate sul link di acquisto e trasformate la vostra esperienza di digitazione con l’Apple Magic Keyboard a soli 151,00€. Affrettatevi, quest’offerta non durerà per sempre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.