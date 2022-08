Apple Magic Keyboard per iPad Pro e iPad Air ad un prezzo stracciato su Amazon

Usa la Magic Keyboard per iPad Pro di Apple per trasformare il tuo tablet in un vero e proprio laptop. Con il suo design, il tuo iPad Pro da 11″ di prima, seconda e terza generazione si collega magneticamente alla Magic Keyboard per regolare facilmente l’angolo di visione. Acquistala ora su Amazon a soli 207,90 euro invece di 339.

I suoi tasti full-size e retroilluminati sono dotati di un meccanismo a forbice con corsa di 1 mm per una digitazione veloce e silenziosa. La tastiera ha anche un touchpad multi-gesture integrato che consente un’interazione precisa con le applicazioni iPadOS.Una porta di ricarica pass-through USB di tipo C si trova sulla cerniera del folio della tastiera, liberando la porta dell’iPad Pro per periferiche come l’unità di archiviazione esterna. Una volta terminato, la tastiera funge anche da cover che protegge la parte anteriore e posteriore del tuo iPad Pro.

La Magic Keyboard presenta un design che ti consente di collegare magneticamente il tuo iPad Pro da 11″ e regolarlo all’angolo di visione più comodo. Il touchpad multi-gesture ti consente di spostare il cursore nelle applicazioni iPadOS come word processor e fogli di calcolo. Ricorda che pouoi ricaricare il tuo iPad Pro utilizzando la porta pass-through di alimentazione USB Type-C integrata della Magic Keyboard e usa la porta del tuo iPad Pro per altri accessori.

Compatibilità:

iPad Pro da 11″ (1a generazione);

iPad Pro da 11″ (2a generazione);

iPad Pro da 11″ (3a generazione);

iPad Air da 10,9″ (4a generazione);

