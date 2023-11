Apple Magic Keyboard iPad Pro al MINIMO STORICO in sconto Black Friday

Non perdere l’occasione unica offerta da Amazon questo Black Friday: la Apple USB-C Magic Keyboard per iPad Pro 12,9″ (5ª generazione) è ora disponibile a soli 349,00€, con un incredibile sconto del -13%. Questo è il momento perfetto per aggiungere un tocco di classe e funzionalità al tuo iPad Pro, a un prezzo mai visto prima!

Apple Magic Keyboard per iPad Pro al minimo storico grazie agli sconti Black Friday

Questa tastiera non è solo un accessorio, ma un’esperienza a sé. Progettata per l’iPad Pro 12,9″, la Apple USB-C Magic Keyboard offre una digitazione eccezionale, con un meccanismo a forbice sotto ogni tasto e un profilo ridotto che assicura comfort e precisione. Inoltre, il suo design elegante e minimalista in colore nero si abbina perfettamente con il tuo dispositivo, donandogli un look ancora più sofisticato.

La Magic Keyboard si distingue per diverse funzionalità avanzate. È dotata di un trackpad integrato che apre nuove modalità di interazione con l’iPadOS, consentendoti di lavorare con una precisione mai raggiunta prima su iPad. Inoltre, il suo design a galleggiamento permette di attaccare magneticamente l’iPad e regolarne l’angolazione per una visione ottimale.

La tastiera con connessione USB-C offre non solo una digitazione fluida e reattiva, ma anche la possibilità di ricaricare l’iPad Pro direttamente dalla tastiera, liberando la porta dell’iPad per altri accessori. La Magic Keyboard funge anche da cover protettiva, difendendo il tuo iPad Pro da urti e graffi.

Il Black Friday sta per concludersi e questa offerta è valida solo per poche ore. Visita la pagina di Amazon e cogli l’opportunità di avere la Apple USB-C Magic Keyboard a un prezzo mai visto prima.

Questo è il momento ideale per trasformare il tuo iPad Pro in una stazione di lavoro ancora più potente ed elegante. Acquista ora la tua Apple USB-C Magic Keyboard a un prezzo irripetibile. Fai presto, il tempo sta per scadere e le scorte sono limitate!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.