Apple Magic Keyboard con Touch ID con layout Italiano in promo su Amazon

Il sensore Touch ID nella nuova Magic Keyboard di Apple, che ha debuttato insieme all’iMac di quest’anno, funziona con qualsiasi dispositivo dotato del processore M1 di Apple. Tuttavia, il sensore non funzionerà con il nuovo iPad Pro, che utilizza anche il chip M1. Per ora, la nuova tastiera è venduta solo con il nuovo iMac dotato di CPU M1, ed è disponibile su Amazon per soli 123,87€ invece di 159,00€.

Apple ha messo in vendita i MacBook con Touch ID integrati da un po’ di tempo ormai, ma questa è la prima volta che è disponibile un accessorio con sensore biometrico integrato. Il tasto per l’accesso biometrico può essere utilizzato per sbloccare il dispositivo, oltre che per autorizzare acquisti e accedere ad alcune app di terze parti. La nuova tastiera Touch ID è disponibile con un layout compatto, ma esiste anche una tastiera full size con tastierino numerico.

La cattiva notizia per i possessori di vecchi Mac è che la funzionalità Touch ID nella nuova tastiera non funzionerà con nessuna macchina basata su Intel. Secondo quanto riferito, la tastiera stessa funzionerà, ma non la sicurezza biometrica. Come spiega il comunicato stampa di Apple, la nuova tastiera richiede il Secure Enclave nel processore M1 per crittografare le informazioni trasmesse tramite tecnologia end-to-end.

La Magic Keyboard con Touch ID si ricarica tramite un cavo Lightning. È possibile utilizzare un cavo da USB-A o da USB-C a Lightning.

Come accennato in precedenza, c’è un limite al numero di impronte digitali che possono essere memorizzate in Secure Enclave in una sola volta. Il limite è di tre impronte. La registrazione di un’impronta digitale utilizzando la Magic Keyboard con Touch ID equivale alla registrazione di un’impronta digitale su MacBook Air, MacBook Pro, iPhone o iPad con Touch ID.

Per registrare un dito, eseguire i seguenti passaggi:

Collega la Magic Keyboard con Touch ID al Mac utilizzando un cavo da USB-C o USB-A a Lightning. Apparirà una notifica.

Tocca la notifica per iniziare il processo di associazione.

Quando richiesto, premi il pulsante di accensione sul Mac.

