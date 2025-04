Apple lancia visionOS 2.4: le novità per Vision Pro

Apple ha rilasciato visionOS 2.4, un aggiornamento che segna un momento cruciale per il Apple Vision Pro. Questa nuova versione introduce innovazioni significative, come l’integrazione di Apple Intelligence, la rivoluzionaria Spatial Gallery e un’esperienza ottimizzata per gli utenti ospiti grazie alla funzione Guest User migliorata.

Grazie a Apple Intelligence, il visore acquisisce funzionalità avanzate che ne amplificano le potenzialità. Tra le novità più entusiasmanti, troviamo il nuovo Image Playground, che permette una generazione creativa di contenuti senza precedenti, e una ricerca basata sul linguaggio naturale nell’app Foto. Le notifiche diventano più intelligenti, organizzando automaticamente i messaggi in base alla loro rilevanza.

Con Spatial Gallery, Apple ridefinisce il concetto di galleria multimediale, offrendo un’esperienza immersiva unica. Questa piattaforma ospita una selezione curata di fotografie, video e panorami tridimensionali, frutto di collaborazioni esclusive con marchi prestigiosi come Cirque du Soleil e Porsche. Il catalogo, dinamico e in continua evoluzione, promette di mantenere gli utenti sempre ispirati.

La funzione Guest User si evolve ulteriormente, semplificando la condivisione del dispositivo. Ora è possibile avviare sessioni ospite direttamente da iPhone o iPad, con la possibilità di selezionare quali applicazioni rendere accessibili. Inoltre, l’introduzione del supporto per AirPlay consente il mirroring della visione, migliorando l’interazione e la condivisione dei contenuti.

Sul fronte della produttività, visionOS 2.4 porta strumenti inediti come la modifica del testo dettato e la risoluzione di equazioni matematiche direttamente nell’app Note. Anche le notifiche sono state perfezionate, con riepiloghi intelligenti e una gestione più efficace delle email, per un’esperienza utente sempre più fluida e personalizzata.

L’aggiornamento è già disponibile nella sezione Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Con visionOS 2.4, Apple dimostra ancora una volta il suo impegno nel rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la realtà mista, elevando il Apple Vision Pro a un nuovo standard di eccellenza.