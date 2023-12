Apple iPhone 15 Pro Max: prezzo MAI COSì BASSO per regalarselo a Natale!

Approfitta subito dell’offerta esclusiva su Amazon! L’iPhone 15 Pro Max (256 GB) è ora disponibile a soli 1.399,00€, con un 5% di sconto. È l’opportunità perfetta per aggiornare il tuo smartphone con l’ultima tecnologia Apple.

iPhone 15 Pro Max: caratteristiche all’avanguardia

Ecco un elenco delle sue specifiche tecniche principali:

Capacità di Memoria : 256 GB, perfetto per archiviare una grande quantità di foto, video e app.

: 256 GB, perfetto per archiviare una grande quantità di foto, video e app. Dimensioni e Peso : Larghezza di 76,7 mm, altezza di 159,9 mm, spessore di 8,25 mm e un peso di 221 g, progettato per un’ergonomia e una maneggevolezza ottimali.

: Larghezza di 76,7 mm, altezza di 159,9 mm, spessore di 8,25 mm e un peso di 221 g, progettato per un’ergonomia e una maneggevolezza ottimali. Display: Super Retina XDR OLED all-screen da 6,7 pollici, con una risoluzione di 2796×1290 pixel a 460 ppi, per immagini incredibilmente nitide e colori vivaci.

Tecnologia ProMotion : Refresh rate adattivo fino a 120Hz, che garantisce una fluidità di movimento e una reattività eccezionali.

: Refresh rate adattivo fino a 120Hz, che garantisce una fluidità di movimento e una reattività eccezionali. HDR e True Tone : Per un’esperienza visiva più ricca e realistica.

: Per un’esperienza visiva più ricca e realistica. Ampia Gamma Cromatica (P3) : Che offre una gamma di colori più ampia e precisa.

: Che offre una gamma di colori più ampia e precisa. Tocco con Feedback Aptico : Per un’interazione più intuitiva e immersiva con il dispositivo.

: Per un’interazione più intuitiva e immersiva con il dispositivo. Resistenza all’Acqua e alla Polvere: Rating IP68, che garantisce resistenza fino a 6 metri di profondità per 30 minuti.

Queste caratteristiche, combinate con il sistema operativo iOS, rendono l’iPhone 15 Pro Max uno strumento potente sia per il lavoro che per il tempo libero. Che tu sia un appassionato di fotografia, un gamer, o semplicemente alla ricerca di un dispositivo affidabile e all’avanguardia, l’iPhone 15 Pro Max è la scelta ideale.

