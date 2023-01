Apple iPhone 14 da 128 GB color Nero Mezzanotte ad un prezzo imbattibile su Amazon

L’iPhone 14 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″ con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel. Il display è protetto da un vetro resistente agli urti e al graffio e possiede il processore A15 Bionic con GPU 5core che offre prestazioni eccezionali. Acquistalo ora su Amazon a soli 899,00€ invece di 1.029,00€.

L’iPhone 14 è dotato di una fotocamera posteriore da 12 megapixel con un obiettivo grandangolare e una fotocamera anteriore da 12 megapixel. La fotocamera posteriore è in grado di registrare video in 4K a 60 fps, mentre quella anteriore è dotata di una modalità ritratto che consente di scattare foto di qualità professionale. Se si desidera archiviare una grande quantità di contenuti, come foto e video ad alta risoluzione, è consigliabile optare per una memoria da 256 GB o superiore. Se si desidera solo archiviare contenuti di base, come musica e documenti, una memoria da 128 GB è sufficiente.

L’iPhone 14 dell’offerta possiede una memoria interna da 128 GB ed è dotato anche di una batteria da 2815 mAh che offre fino a 17 ore di autonomia. Grazie alla connettività 5G, potrai sperimentare una connessione internet più veloce e affidabile. Inoltre potrai sfruttare il grande ecosistema Apple, tra cui Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade, che consentono agli utenti di godere di un’esperienza di intrattenimento senza precedenti.

In conclusione, l’Apple iPhone 14 è uno dei migliori telefoni sul mercato. Offre un design moderno, una tecnologia all’avanguardia e una fotocamera di qualità professionale. La memoria interna da 128 GB offre spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file e la batteria ti consente di stare tranquillo per tutta la giornata. Approfitta ora dello sconto del 13% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime ricordati che la spedizione del prodotto è gratuita.

