Apple iPhone 13 ricondizionato: è come NUOVO e oggi lo paghi 200€ IN MENO

Su Amazon sono appena partiti gli Apple Days e piovono offerte su tantissimi prodotti Apple che hai sempre sognato di avere! Tra tutti non puoi farti scappare l’Apple iPhone 13 ricondizionato, oggi disponibile a soli 489 euro grazie ad uno sconto straordinario del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino, oltre a pagare in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, corri su Amazon e approfitta di questa super offerta: rimangono pochissimi articoli a disposizione!

Apple iPhone 13 ricondizionato: tutte le specifiche tecniche

Grazie alle promozioni degli Apple Days, oggi puoi acquistare l’Apple iPhone 13 ricondizionato ad un prezzo davvero stracciato.

Questo modello si contraddistingue per un potente processore A15 Bionic, che offre prestazioni eccezionali e fluide in ogni attività, che si tratti di lavoro o intrattenimento quotidiano.

Ha un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che garantisce colori sempre super nitidi: in questo modo potrai immergerti in ogni immagine e goderti film o video come mai prima d’ora.

L’iPhone 13 è dotato, inoltre, di un sistema a doppia fotocamera con modalità notturna avanzata e stile fotografico che permette di catturare immagini dettagliate e video in qualità cinematografica in qualsiasi momento della giornata.

La batteria dall’autonomia elevata permette l’utilizzo per un’intera giornata senza nessuna preoccupazione, mentre il suo corpo robusto e impermeabile offre il massimo della sicurezza soprattutto durante le tue attività all’aria aperta.

Il modello in promozione oggi è ricondizionato quindi è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. È completamente funzionante e in condizioni eccellenti, oltre ad essere coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

Oggi puoi portare a casa l’Apple iPhone 13 ricondizionato ad un prezzo di soli 489 euro grazie ad uno sconto straordinario del 30%. Corri su Amazon e approfitta subito della mega offerta, gli articoli stanno per terminare!

