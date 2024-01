Apple iPhone 13 ricondizionato COME NUOVO in MAXI OFFERTA su Amazon

È arrivato il momento di rinnovare smartphone? Allora questo è il tuo giorno fortunato! Oggi su Amazon è disponibile l’Apple iPhone 13 ricondizionato a soli 519 euro grazie ad uno sconto del 19%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro, compresa spedizione gratuita.

Apple iPhone 13 ricondizionato: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 13 in super offerta su Amazon è ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti.

Il display OLED offre una luminosità fino a 800 nit, garantendo una visione chiara anche alla luce diretta del sole. Con foto e video HDR, la luminosità può raggiungere i 1200 nit, offrendo neri profondi, bianchi brillanti e una riproduzione accurata delle sfumature, con un consumo energetico più efficiente.

Dispone di una memoria interna da 128GB quindi ideale per archiviare dati e file anche di grandi dimensioni, che siano foto, video o contenuti multimediali di qualsiasi tipologia. In più la Secure Enclave mantiene al sicuro le tue informazioni personali, come i dati di Face ID e i contatti, garantendo una maggiore efficienza che prolunga la durata della batteria.

Con questo gioiellino scattare foto impeccabili sarà un gioco da ragazzi grazie al sistema a doppia fotocamera avanzato, dotato di un grande sensore grandangolare e di una nuova stabilizzazione ottica dell’immagine sul sensore. La modalità Notte, invece, rileva automaticamente le condizioni di luce scarsa e regola le impostazioni per ottenere foto più luminose, nitide e dai colori vibranti.

Ti ricordiamo che, essendo ricondizionato, il prodotto è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon, ed è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

Oggi l’Apple iPhone 13 ricondizionato è dispoinibile su Amazon a soli 519 euro grazie ad uno sconto del 19%. Un’occasione del genere è davvero speciale, non fartela scappare!

