Apple iPhone 13 Pro: modello ricondizionato COME NUOVO in offerta BOMBA

Entra nel mondo della Apple con questo gioiellino ricondizionato ma in condizioni eccellenti, tanto da sembrare nuovo! Si tratta dell’Apple iPhone 13 Pro ricondizionato, oggi disponibile a soli 690 euro con uno sconto del 7%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’occasione del genere è imperdibile e rimangono gli ultimissimi articoli a disposizione, approfittatene il prima possibile!

Apple iPhone 13 Pro ricondizionato: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 13 Pro ricondizionato è un vero e proprio concentrato di tecnologia, oggi disponibile ad un prezzo davvero stracciato.

È dotato du un potente processore A15 Bionic, che garantisce prestazioni eccezionali in qualsiasi tipologia di attività, che si tratti di lavoro, gioco o intrattenimento quotidiano.Questo modello ha un display Super Retina XDR da 6,7 pollici che offre una risoluzione e una luminosità eccezionali così da farti immergere nelle immagini.

La fotocamera professionale permette di catturare immagini e video vividi e super realistici grazie anche alla modalità notturna e ai diversi stili fotografici da poter applicare. In più, è dotato di una memoria interna di 256 GB quindi abbastanza grande da conservare una quantità di file e dati enorme.

L’autonomia del dispositivo non è da meno: la durata della batteria è elevatissima, permettendoti di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza preoccupazioni. Inoltre, con la ricarica rapida, puoi ottenere una carica del 100% in pochissimo tempo.

Il m0dello è in offerta è ricondizionato, quindi è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. È completamente funzionante e in condizioni eccellenti, oltre ad essere coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

Oggi l’Apple iPhone 13 Pro ricondizionato è disponibile a soli 690 euro con uno sconto del 7%. Rimangono gli ultimissimi articoli a disposizione quindi approfittane il prima possibile!

