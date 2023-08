Apple iPhone 12: oggi è tuo a 230 EURO IN MENO, offerta LIMITATISSIMA!

Amazon ha appena lanciato una mega offerta su uno degli ultimi gioiellini della Apple che unisce prestazioni eccezionali ed un design elegante. Parliamo ovviamente dell’Apple iPhone 12, al momento disponibile a soli 659€ con uno sconto incredibile del 26%!

Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo risparmiando addirittura 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offertona potrebbe scadere da un momento all’altro!

Apple iPhone 12: prestazioni al top e massima versatilità

L’iPhone 12 ti stupirà con la sua potenza e versatilità. Dotato di un processore A14 Bionic, avrai a disposizione un’eccezionale velocità di esecuzione delle applicazioni e un multitasking fluido. Potrai goderti i tuoi giochi preferiti, guardare film e navigare sul web senza alcun intoppo.

Ma non è tutto: l’iPhone 12 vanta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che ti regalerà immagini nitide e brillanti con colori vividi e contrasti sorprendenti. Grazie alla tecnologia OLED, ogni dettaglio sarà reso in modo impeccabile, offrendoti un’esperienza visiva coinvolgente.

La fotocamera dell’iPhone 12 è un’altra caratteristica che non ti deluderà. Con il sistema a doppia fotocamera da 12 MP, potrai scattare foto spettacolari e registrare video ad alta risoluzione. Sfrutta al massimo le funzioni avanzate come la modalità Notte, che ti consentirà di ottenere scatti straordinari anche in condizioni di scarsa luminosità.

La resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 ti permetterà di utilizzare il tuo iPhone 12 senza preoccupazioni, anche sotto la pioggia o in ambienti estremi. Inoltre, potrai goderti la comodità della ricarica wireless, eliminando il fastidio dei cavi.

Concludiamo con una nota importante: l’iPhone 12 è compatibile con la rete 5G, offrendoti una connettività ultraveloce. Potrai scaricare file in pochi secondi, guardare video in streaming senza interruzioni e sfruttare al massimo le potenzialità della rete di nuova generazione.

Oggi l’Apple iPhone 12 è disponibile su Amazon a soli 659€ con uno sconto incredibile del 26%. Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione risparmiando ben 230 euro sul prezzo di listino. Fai in fretta, l’offerta è limitatissima!

