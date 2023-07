Apple iPhone 12 al PREZZO MINIMO STORICO: oggi risparmi 240 EURO!

Entra nel mondo Apple con questo telefono dal design iconico e con un’esperienza utente di livello superiore! Oggi su Amazon l’Apple iPhone 12 Rosso è disponibile a soli 599 euro, con uno sconto del 29%.

Si tratta del prezzo minimo storico dello smartphone e ti permette di risparmaire addirittura 240 euro sul prezzo di listino. Non lasciarti scappare questa opportunità unica di possedere un autentico gioiello tecnologico: aggiorna il tuo smartphone con lo stile e le prestazioni senza compromessi dell’iPhone 12 Rosso!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 12 Rosso

L’Apple iPhone 12 Rosso è sinonimo di eccellenza tecnologica. Il suo design elegante e raffinato cattura l’attenzione fin dal primo sguardo

Dotato di un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, potrai godere di immagini vivide, colori brillanti e neri profondi. Grazie alla tecnologia Ceramic Shield, il vetro anteriore è quattro volte più resistente alle cadute, offrendo una protezione affidabile.

Sotto la superficie, l’iPhone 12 Rosso è alimentato dal potente chip A14 Bionic, che garantisce prestazioni incredibili e una risposta pronta a ogni comando. Con 64 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per archiviare le tue foto, video, app e giochi preferiti. Inoltre, la connettività 5G ti permette di navigare, scaricare e streaming in modo rapido e senza interruzioni.

La fotocamera dell’iPhone 12 Rosso è un’altra caratteristica che non deluderà le tue aspettative. La fotocamera principale da 12 MP ti consente di scattare foto dettagliate e nitide, mentre la fotocamera frontale da 12 MP è perfetta per i selfie perfetti. Potrai sperimentare la modalità Notte, che ti permetterà di catturare foto sorprendenti anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, potrai registrare video in 4K con Dolby Vision, per riprese straordinarie e incredibili dettagli.

Non perdere questa occasione unica di acquistare l’Apple iPhone 12 Rosso al prezzo storico di 599€ su Amazon, con uno sconto del 29%. Aggiorna il tuo dispositivo e immergiti nell’universo di Apple con un telefono che offre potenza, stile e un’esperienza utente straordinaria!

