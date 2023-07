Apple iPhone 11 Pro: SCONTO TOP sul modello ricondizionato in CONDIZIONI ECCELLENTI

Oggi hai l’opportunità di entrare nel mondo di Apple senza spendere una fortuna! Al momento su Amazon l’Apple iPhone 11 Pro ricondizionato è disponibile ad un prezzo incredibile di soli 419€, con uno sconto del 11%.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità per avere tra le mani un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito dell’offertona, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 11 Pro ricondizionato: le specifiche tecniche

È importante sottolineare che l’Apple iPhone 11 Pro ricondizionato è completamente funzionante e si trova in condizioni eccellenti.

Grazie al processo di ricondizionamento, questo dispositivo ha subito una rigorosa serie di test e controlli per garantirne la perfetta funzionalità. In altre parole, stai acquistando un prodotto di alta qualità a un prezzo ridotto.

Ora diamo uno sguardo alle specifiche tecniche principali dell’Apple iPhone 11 Pro:

Display Super Retina XDR da 5,8 pollici per un’esperienza visiva straordinaria.

da 5,8 pollici per un’esperienza visiva straordinaria. Tripla fotocamera da 12 MP con grandangolo, ultra grandangolo e teleobiettivo per scatti eccezionali in qualsiasi situazione.

con grandangolo, ultra grandangolo e teleobiettivo per scatti eccezionali in qualsiasi situazione. Fotocamera anteriore TrueDepth da 12 MP per selfie impeccabili e videochiamate di alta qualità.

per selfie impeccabili e videochiamate di alta qualità. Processore A13 Bionic per prestazioni veloci e fluide.

per prestazioni veloci e fluide. Capacità di archiviazione di 64 GB per conservare tutte le tue foto, video e applicazioni preferite.

per conservare tutte le tue foto, video e applicazioni preferite. Sistema operativo iOS per un’esperienza intuitiva e sicura.

L’Apple iPhone 11 Pro ti offre una serie di funzioni avanzate che ti permetteranno di catturare momenti indimenticabili, godere di un’esperienza multimediale straordinaria e sfruttare al massimo la potenza del sistema operativo iOS. Con la sua fotocamera di alta qualità, potrai scattare foto e registrare video di alta qualità, mentre il processore A13 Bionic garantisce prestazioni fluide e reattive per tutte le tue attività.

Oggi l’Apple iPhone 11 Pro ricondizionato è disponibile a soli 419€ su Amazon. Vivi l’esperienza Apple a un prezzo straordinario, sfrutta tutte le funzionalità avanzate di questo potente smartphone, senza rinunciare alla qualità e alla affidabilità che solo Apple può offrire!

